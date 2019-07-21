Кому отключат горячую воду в августе

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Стало известно, по каким минским адресам будет временно отключаться горячая вода, традиционно - для испытаний и ремонта тепловых магистралей на межотопительный сезон.

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с 1 августа

Гуртьева, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Путилова 1, 3;

Фогеля 1, 1В, Г, Е, К, Л; 3, 5, 6, 7, 9;

ВАРБ ул.Фогеля;

с 5 августа

Алибегова, 6к.1, 2, 3; 8к.1, 2, 3; 10, 12, 12б, 13к.3, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А к.2, 27к.1, 2, 3; 28, 34, 38;

Белецкого, 2/7, 4, 6, 10к.1, 2, 12к.1, 2; 14к.1, 2; 16к.1, 2; 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 50к.1, 2, 3;

Голубева, 20, 22к.1, 24, 24А, 25, 26к.1, 2, 27, 28, 31;

Горецкого, 1, 3, 3А, 4 5к2; 7к1, 2; 9, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А; 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 93;

Громова, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46;

Гурского, 44к.1, 2, 3;

Ельских, 2;

Есенина, 7, 9, 9А, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19А, 19б, 23, 23к.1, 2; 25к.1.2, 27, 29, 30, 31к.1, 2, 3; 33к.1, 2, 34, 35к.1, 2, 3; 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43к.1, 2; 47, 49, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 79, 83, 85, 87, 97, 99, 105, 107, 111, 113, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 141, 143;

Карского, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 19, 21, 27;

Космонавтов, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 38к.2, 39, 40к.1, 2; 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 56;

Курганная, 2;

Л.Сапеги, 3, 5, 7, 9, 11, 15;

Лобанка, 18, 20, 22, 26, 28к.1, 2; 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 71, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110;

Мазурова, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 27;

Маршала Лосика, 4, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34;

Мачульского, 24, 24В; 26;

Михаловская, 4, 6, 10, 12, 14, 16;

Одинцова, 44, 48, 52, 54, 56, 103, 105, 105В; 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;

Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

пр. газ. Звязда, 4к.1, 2, 3, 4, 6, 8, 10к.1, 2, 3, 4; 12, 12к.1, 14к.1, 2, 3, 4, 14а, 16, 18, 20, 22к.1, 2; 26к.1; 28к.1, 2; 30, 32к.1, 2; 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59к.1, 2; 60, 61, 65, 67, 69, 71;

пр. Любимова, 9, 10, 11, 12, 13к.1, 2, 3; 14, 15к.1, 2, 3; 16, 17, 18, 19к.1, 2; 20, 21, 26, 26к.1, 27, 29, 30к.1, 2; 31, 32; 33, 34к.1; 36к.1, 2; 37, 39, 40к.1, 2; 41, 42к.1, 2; 44; 46к.1, 2;

пр. Слободской, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28;

Панченко, 2, 4, 8, 10, 10А, Б; 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52А; 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 78, 80;

Рафиева, 3к.1, 2; 5, 7, 9, 11, 15, 16, 19; 23к.2, 25к.1; 27, 29к.2; 30, 31к.2; 32, 33, 34; 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 81, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89к.1, 2, 91, 92, 93к.1, 2, 3, 4, 5; 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103,109, 113;

Семеняко, 2, 4, 6, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44;

Скрипникова, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, Б, Г; 12, 12А; 14, 15, 15А; 16, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Слободская, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 63, 65, 69, 73, 75, 79, 89, 91, 95, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 137, 141, 143, 145,149;

cт. Колядичи, 1, 3, 5, 7;

Сухаревская, 1, 1к1, 2; 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21к.1, 2; 24, 26, 27, 28, 28А; 31, 32, 34, 36, 38/1, 38/2; 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70;

Тышкевичей, 9, 15, 17, 19;

Федорова, 1, 3, 5, 6, 9, 11к1, 2; 13к1, 2; 15, 17к1, 2; 19, 21, 23, 23А;

Чайлытко, 1, 2, 3, 3А; 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22;

Шамякина, 5, 7, 9, 11;

Шаранговича, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 48, 49к1-4; 51, 52, 54, 56, 59к1, 2; 60, 61, 62, 63к1, 2; 64, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

Ширмы, 3, 5, 7, 7А;

Школьная, 24, 26;

Янковского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 42, 44;

Я.Брыля, 2, 3, 3А, 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 30;

Алибегова, 6-44 (четные), 13-27 к.1-3 (нечетные);

Белецкого, 2-50 к.1-3 (четные);

Брыля, 2, 3-9 (нечетные), 3а, 21, 22-30 (четные), 24а;

Газеты "Звязда" пр., 4 к.1-4-60 (четные), 35-71 (нечетные);

Голубева, 20-28 (четные), 25-31 (нечетные);

Горецкого, 1-11 (нечетные), 15-31 (нечетные), 20-28 (четные), 32-40 (четные), 35-47 (нечетные), 51-55 (нечетные), 61, 63, 67-81 (нечетные), 93;

Громова, 14-46 (четные);

Гурского, 44 к.1-3;

Ельских, 2;

Есенина, 7-35 к.3 (нечетные), 30-42 (четные), 39-143 (нечетные), 58-76 (четные), 136;

Карского, 3, 4, 5, 8, 11, 15-21 (нечетные), 27;

Космонавтов, 4-56 (четные), 29-47 (нечетные);

Курганная, 2;

Лобанка, 18-22 (четные), 26-34 (четные), 38, 40, 44-62 (четные), 71, 75- 81 (нечетные), 78, 84-88 (четные), 85, 89, 91, 94, 95, 97, 99, 102-110 (четные), 105- 109 (нечетные);

Лосика, 4, 26, 28, 31, 32, 34;

Любимова пр., 7-41 (нечетные), 10-46 к.1-2 (четные);

Мазурова, 1, 2-6 (четные), 12-22 (четные), 27;

Мачульского, 24, 26;

Михайловская, 4, 10-16 (четные);

Монтажников 4-й пер., 8;

Монтажников, 10-14 (четные), 19, 20, 27, 35, 37;

Одинцова, 44, 48, 52-56 (четные), 97, 99, 103-119 (нечетные);

Острожских, 4-14 (четные);

п.Озерцо ж.д.;

Панченко, 2, 4, 8-26 (четные), 21, 30, 32, 38-46 (четные), 50-56 (четные), 60-64 (четные), 68, 70, 74-80 (четные);

Полесская, 3-9 (нечетные) ж.д. д.Богатырево;

Рафиева, 3 к.1-2-53 (нечетные), 30-34 (четные), 36-100 (четные), 81-113 (нечетные);

Сапеги, 3-15 (нечетные);

Семеняко, 2-6 (четные), 14, 15, 22-30 (четные), 36, 42, 44;

Скрипникова, 1-11 (нечетные), 4, 10-16 (четные),11а-б, 15, 15а, 19-35 (нечетные), 28-48 (четные), 56-62 (четные);

Слободская, 2, 3-79 (нечетные), 89-149 (нечетные);

Слободской проезд, 4-28 (четные);

Сухаревская, 1-19 (нечетные), 6-14 (четные), 21 к.1-2, 24-28 (четные), 27, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 45, 51, 55, 46-62 (четные), 59-65 (нечетные), 66-70 (четные);

Тышкевичей, 9, 15-19 (нечетные);

Федорова, 3, 5, 6, 9-23 (нечетные);

Чайлытко, 1, 2-8 (четные), 3, 9-21 (нечетные), 12-16 (четные), 20, 22;

Шамякина, 5-11 (нечетные), 15;

Шаранговича, 20, 22, 25-41 (нечетные), 34-38 (четные), 42-48 (четные), 45, 49-63 (нечетные), 52-56 (четные), 60-82 (четные), 67;

Ширмы, 3-7 (нечетные);

Школьная, 1г, 16, 24, 26;

Янковского, 1-17 (нечетные), 4, 6, 21, 23, 28, 32, 34, 37, 39, 40-44 (четные);

с 6 августа

Авакяна, 24, 32, 32к3; 34, 34к3; 36к2; 38;

Авроровская, 2, 2Б; 4, 6, 8;

Артиллеристов, 9, 9А; 11, 11А; 13, 18, 20;

Аэродромная, 3А; 9А; 11А; 13, 15, 17, 32, 34, 36, 38, 40, 42;

Бакинская, 6, 8, 10, 12, 16, 18к.1, 2, 20;

Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12;

Брилевская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 44Б, 46;

Великоморская, 6, 10, 12, 30;

Воронянского, 3, 3к1, 2; 4к1, 2; 4А, Б; 5к1; 6, 7, 7А; 9, 10, 11, 11к1, 2, 3, 4, 5, 6; 13, 13к1, 2, 5; 15к1, 2, 3; 17, 21, 23, 25, 27, 31, 50к3, 4;

Вузовский пер., 3, 9к1;

Германовская, 9, 15, 15Б; 17, 19;

Д.Боровая, 34;

Дачный пер., 1В; 8, 8Б;

Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9А; 41к2; 45;

Жуковского, 1, 2, 3, 5к1, 2; 6к1-4; 7, 8к1; 9к1, 2; 10к1, 2, 3, 4, 5; 11, 11А; 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Кедышко, 26;

Козыревская, 1Б, 4, 6, 14, 14Б, 15, 16,17, 21к1, 2, 3; 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35к1, 2; 37, 39к2;

Короткевича, 3, 4, 5, 6, 7, 7А; 8, 8А; 9, 9А; 10, 11, 14, 19, 19А;

Левкова, 4, 3к1, 2; 6к1, 3; 5А; 8А; 8к1, 2; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22;

Маяковского, 22к1; 24, 26, 99, 100, 103, 117к2; 119А; 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А; 162, 164, 166, 166А; 168, 168А; 170, 172, 172А, Б; 174;

Могилевская, 2к2, 3; 4к1-4; 4А; 5, 6к1-4; 8к1-4; 10, 12, 12А; 16, 16к4, 5; 18, 32, 34к2; 36;

Ново-Уфимская, 5;

Полевая, 36;

Полтавская, 10;

Роменская, 5, 9;

Седых, 38А;

Семенова, 10, 11, 11А; 14, 15, 20, 20А, Б; 22, 24, 26, 28;

Сенницкая, 51, 53;

Слонимская, 27А;

Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 28, 29, 30к2; 30, 31;

Уфимская, 7;

Физкультурная, 23, 23А; 31, 33;

Чкалова, 1к2, 3, 4; 1, 2, 3А; 4, 5, 5А; 6, 8, 9, 11, 13, 15к1, 2; 17, 18к3; 19, 20, 21, 22, 23к1, 2; 24, 25, 26, 26А; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А; 33, 34, 35, 36, 38к2;

Авакяна, 19-21 (нечетные), 24-38 (четные);

Авроровская, 2-8 (четные);

Автодоровская, 3-5 (нечетные);

Автодоровский пер., 3а-15 (нечетные);

Аранская, 6-16 (четные), 22а;

Артиллеристов, 8-20 (четные), 9-15 (нечетные);

Аэродромная, 1-17 (нечетные), 28-42 (четные), 125;

Бакинская, 6-20 (четные);

Балтийская, 2-12 (четные);

Бородинская, 1б-35 (нечетные);

Братская, 2-10 (четные);

Брилевская, 1-23 (нечетные), 2-24 (четные), 44б-46 (четные);

Быховская, 14, 35-37 (нечетные), 50-58 (четные), 55;

Великоморская, 7, 6-12 (четные), 30-36 (четные);

Вильямса пер., 14;

Вильямса, 37-47 (нечетные);

Вирская, 40-44 (четные);

Володько, 12-30 (четные);

Воронянского, 1а-35 (нечетные), 4-64 (четные);

Вузовский пер., 3-9 (нечетные),16а;

Германовская, 9-17 (нечетные);

Дачный пер., 1в, 8-18 (четные);

Денисовская, 2-6 (четные), 3-51 (нечетные);

Жуковского, 1-29б (нечетные), 2-24 (четные);

Индустриальная, 5-7 (нечетные);

Калиновского, 4-82 (четные), 17-115 (нечетные);

Карбышева, 1-13 (нечетные), 2, 25, 42-50 (нечетные);

Кедышко, 24-28 (четные);

Кнорина,50;

Козыревская, 2-74 (четные), 15-39 (нечетные);

Короткевича, 2-14 (четные), 3-19 (нечетные);

Левкова, 3-19 (нечетные), 4-30 (четные), 30а, 33-45;

Либаво-Роменская, 23;

Логойский тракт, 134, 136;

Луговая, 4а;

Марата, 19-21 (нечетные);

Маяковского, 8-174 (четные), 11-15 (нечетные), 15а, 57-129 (нечетные);

Минский р-н, д. Боровая, 2, 3, 6, 34;

Могилевская, 2-36 (четные), 5, 35-49 (нечетные);

Надеждинская, 1-29 (нечетные), 2, 58, 58а;

Независимости пр., 117-157 (нечетные), 165;

Пензенская, 37-41 (нечетные);

Полевая, 2-36 (четные), 25, 25а;

Полевой пер., 2а;

Полтавская, 10;

Радищева, 3;

Роменская, 5-9 (нечетные);

Седых, 14-68 (четные) (кроме 14а-в);

Семенова, 1-35 (нечетные), 2-36 (четные);

Сенницкая, 5, 51-55 (нечетные);

Славинского, 1, 1 к.1-4, 3-45 (нечетные), 18;

Слонимская, 27а;

Солнечная, 1-31 (нечетные), 4-30 (четные), 31а;

Тикоцкого, 2-52 (четные), 9, 57, 59;

Физкультурная, 14-26а (четные), 23-33 (нечетные);

Филимонова, 69;

Чкалова, 1-35 (нечетные), 2-38 к.1 (четные);

с 7 августа

Грушевская, 65, 65А;

Пулихова, 43;

с 13 августа

Беломорская, 4-8 (четные), 4а, 5-9 (нечетные), 13-17 (нечетные), 14-18 (четные), 21, 23;

Богдановича, 62, 66, 64 к.1-2, 68-92 (четные), 68а, 89, 91, 91а, 96, 97, 100, 102, 129, 129а, 131-139 (нечетные), 139а, 143, 143а, 145 к.1-2, 147, 147а;

Даумана, 13, 13б, 23;

Долгиновский 2-й пер., 1;

Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50-56 (четные), 54а-б;

Дорошевича, 3, 4-8 (четные), 5;

Земледельческая, 50;

Каховская, 17;

Кропоткина, 108-114 (четные), 108а;

Куйбышева, 40, 44-48 (четные), 46а, 65, 67 к.1-3, 69, 69а, 73-87 (нечетные), 79 к.2, 91-97 (нечетные), 101;

Кульман, 1-5 (нечетные), 2, 2 к.1, 4, 5а, 9-15 (нечетные), 14-18 (четные), 20а, 21, 21а-б, 22-32 (четные), 23, 27-39 (нечетные), 33а, 38;

Независимости пр., 49, 53-69 (нечетные), 65 к.2-3, 65 к.6-7;

Новаторская, 2а, 53а, 55а/1;

Нововиленская, 1, 1а, 3а, 5а, 6-28 (четные), 7б, 8а, 9а, 10а-б, 13, 13а, 15, 20а, 21 к.1-3, 23, 24а-д;

Нововиленский пер., 2-14 (четные);

Орловская, 51-61 (нечетные), 58, 58а, 58 к.1, 60, 66, 70;

Осипенко, 2-8 (четные);

Пархоменко, 3;

Прогрессивная, 8, 29а, 29а к.1, 29а к.2;

Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14, к.1;

Старовиленская, 133;

Старовиленский тракт, 3, 5, 6-10 (четные), 26 к.1, 28 к.1, 30, 41, 41а, 67, 69, 73-77 (нечетные) 75а, 87-93 (нечетные), 88, 89а, 91 к.1;

Сурганова, 37 к.1-5, 39, 41, 45 к.1-4, 47 к.1-5, 49-59 (нечетные);

Хмельницкого, 3, 5, 9 к.1;

Хоружей, 4, 6б, 8, 10 к.1-2, 12 к.2, 14, 16, 16а-б, 18-22 (четные), 18 к.1-2, 24 к.1-2, 26, 26а, 33-41 (нечетные), 44, 44а;

Цнянская, 1-25 (нечетные), 2 к.1-2, 4 к.1-2, 8/19, 12, 14а, 23а;

Червякова, 2 к.1, 2 к.4, 3-7 (нечетные), 4-8 (четные), 8а, 10а, 23, 31, 55-61 (нечетные), 57а;

Шестая линия 2-я ул., 9-15 (нечетные);

Щедрина 1-й пер., 1;

Щедрина, 1;

Я.Коласа пер., 3, 3а, 4-8 (четные), 5, 9-15 (нечетные);

Я.Коласа, 2-18 (четные), 7-21 (нечетные), 7а, 15а, 22-26 (четные), 23 к.1-2, 25 к.1-3, 27 к.1-2, 29-35 (нечетные);

с 21 августа

Амураторская, 7;

Богдановича, 1, 3, 5, 7, 7А; 9, 9А; 11, 13, 17А; 19, 21;

Гвардейская, 1, 1А;

Грибоедова, 2А, 6;

Замковая, 28;

Заславская, 10, 12, 14;

Короля, 5, 7, 9А;

Машерова, 51;

Мельникайте, 8, 12, 16;

Обойная, 4к1, 2;

Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Сторожевская, 3, 5, 7;

Танка, 6А; 8;

Троицкая набережная, 4, 6, 8;

Шорная, 20;

Амураторская, 2-4 (четные), 3-7 (нечетные);

Богдановича, 1-27 (нечетные);

Витебская, 10, 11, 17, 21, 21а;

Гвардейская, 1, 1а;

Гебелева, 1-7 (нечетные), 4;

Грибоедова, 1, 1а, 2-10 (четные);

Димитрова, 3, 5;

Заборского, 3;

Замковая, 25-33 (нечетные), 28;

Заславская, 10-14 (четные), 11-37 (нечетные);

Кальварийская, 1-5 (нечетные), 2-4 (четные), 16;

Коллекторная, 10-32 (четные), 11-15 (нечетные);

Короля, 2-26 (четные), 3-23 (нечетные), 47а;

Либкнехта, 32;

Машерова пр., 43, 51, 80;

Мельникайте, 2-16 (четные), 3-13 (нечетные);

Москвина, 5;

Немига, 6-14 (четные), 28-30 (четные), 42;

Обойная, 4-10 (четные), 7;

Освобождения, 3-13 (нечетные), 8-10 (четные);

Панфилова, 2;

Победителей пр., 1-31 (нечетные), 2, 4, 4а;

Раковская, 2-34 (четные), 15-27 (нечетные), 36-38 (четные);

Репина, 4;

Романовская слобода, 1-13 (нечетные), 10-28 (четные);

Старовиленская, 2-16 (четные), 3а;

Сторожевская, 1-7 (нечетные), 6;

Сухая, 1-21 (нечетные), 2-28 (четные);

Танка, 1а, 2-36 (четные);

Тимирязева, 2-10 (четные), 3а;

Троицкая набережная, 2-10 (четные);

Чехова, 3;

Шорная, 17, 18, 20;

станция метро "Немига".