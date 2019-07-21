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Беларусбанк повышает комиссию за снятие наличных и просмотр баланса в «чужих» банкоматах

22.07.2019 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с 1 августа пересмотрит размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам. К приимеру, вырастет комиссия за снятие наличных и просмотр баланса в банкоматах других банков.


Фото: Reuters

Так, с 1 августа за снятие наличных в банкоматах других банков придется заплатить 2,5% от суммы (ранее — 2%). Минимальный размер комиссии остается на прежнем уровне: 3 доллара/евро, 230 российских рублей или 3 белорусских рубля. При этом нужно учитывать, что банк, в устройстве которого снимают деньги, также может взимать комиссию.

За просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов с 1 августа придется заплатить 1 белорусский рубль, 0,5 доллара/евро, 35 российских рублей (ранее — 0,5 рубля, 0,3 доллара/евро, 20 российских рублей соответственно). Со следующего месяца также вырастет размер комиссии за просмотр баланса в устройствах банков-нерезидентов — до 1,5 рубля, 0,8 доллара/евро, 45 российских рублей (сейчас — 1 белорусский рубль, 0,5 доллара/евро, 35 российских рублей соответственно).

При этом комиссия за просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка, БПС-Сбербанка и Белинвестбанка не изменится. Она по-прежнему будет составлять 0,1 рубля, 0,1 доллара/евро, 5 российских рублей.

С 1 августа также вырастут тарифы за безналичный платеж по реквизитам, которые указаны держателя карточки в каналах дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинге, мобильном банкинге, инфокиоске) — 0,75 рубля за каждый платеж (сейчас — 0,5 рубля).

Изменится размер комиссии за зачисление безналичных средств на счета физлиц в иностранной валюте — 1,5% от суммы валюты сделки в эквиваленте белорусскими рублями (сейчас — 1%). За зачисление безналичных средств на счета физлиц в белорусских рублях тариф останется прежним — 3% суммы.

С 1 августа также изменятся размеры вознаграждений за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за пользование услугой SMS-оповещение по счетам, открытым в иностранной валюте.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусбанк с 1 августа пересмотрит размеры вознаграждений за некоторые операции по карточкам. К примеру, вырастет комиссия за снятие наличных и просмотр баланса...
 
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