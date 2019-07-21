Бабушка на стиле. Топ самых модных дам «далеко за…» в мире

Источник материала: Ежедневник



фото: moimir.org

Чувство вкуса либо есть, либо его нет. И возраст здесь не играет абсолютно никакой роли.

Количество прожитых лет никак не связано с модой, ведь в любом возрасте можно выглядеть стильно. Да так, что прохожие на улицах будут оборачиваться вслед, восхищенно, а может, завистливо провожая взглядом, пишет wday.ru .

Айрис Апфель (97 лет)





В 2014 году о ее жизни был снят документальный фильм «Айрис», в 2018-м увидела свет книга Апфель «Икона по воле случая». 1,3 млн подписчиков следят за жизнью одной из самых экстравагантных женщин мира моды в Instagram. И всех этих людей можно понять, ведь Айрис Апфель отличается уникальным, ни на кого не похожим стилем. Несколько комнат в ее квартире заняты одеждой. «Жизнь скучна и уныла, так почему бы не развлечься, радуя людей своей одеждой!» — рассуждает 97-летняя модница.

Мэй Маск (71 год)





Мама предпринимателя Илона Маска является диетологом со степенью магистра, а также работает моделью уже полвека. Она и сегодня заключает контракты с крупнейшими брендами, снимается для обложек глянцевых журналов и затмевает всех на самых модных вечеринках мира, потому что всегда выглядит сногсшибательно.

Лорен Хаттон (75 лет)





Американскую актрису и модель практически невозможно увидеть на высоких каблуках, при этом она всегда выглядит женственно и очень модно. Модные журналы хотят видеть Хатон на своих обложках и часто приглашают актрису к сотрудничеству.

Анна Винтур (69 лет)





Действующий главный редактор американского издания журнала Vogue, как и полагается, является модной штучкой. В одном из интервью Винтур призналась, что ни за что не облачилась бы с головы до ног в черное и редко носит сумки.

Кармен Делль'Орефиче (88 лет)

Она впервые появилась на обложке Vogue в 14 лет, сейчас ей 88, и она гордо заявляет, что планирует прожить до 100. За свою карьеру Кармен сотрудничала с самыми именитыми модными домами и огромным количеством брендов. Эта женщина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой. Она знает толк в модных образах. Взгляните сами.

Дафни Селф (91 год)

Британка Дафни Селф стала моделью в 50-е годы и продолжает ею работать и сегодня. Седоволосая модель рекламирует молодежную коллекцию одежды, участвует в модном показе Жан-Поля Готье, появляется на обложках ведущих модных журналов мира, с ней пожелали сотрудничать Dolce & Gabbana. Британский дизайнер Вивьен Вествуд приглашает Селф завершить свой показ проходом по подиуму в свадебном платье. Карьера стала развиваться даже стремительней, чем в молодости. Помимо этого она самая что ни на есть бабушка — у Дафни четыре внука.

Джейн Фонда (81 год)





Американскую актрису, модель, писательницу и продюсера правомерно называют иконой стиля. Любой комплект одежды смотрится на ней безупречно, чему, надо сказать, способствует точеная фигурка актрисы. Несмотря на почтенный возраст, телосложению Фонды могут позавидовать молоденькие девочки. Актриса смело облачается в платья и костюмы с хищным принтом, подчеркивает талию и наряжается в монохромные комбинезоны.

Хелен Миррен (73 года)





27 июля актрисе исполнится 74 года, а она и не думает сдавать позиции. Актриса не злоупотребляет украшениями и в повседневной жизни практически их не носит. Миррен умеет одеваться изысканно и со вкусом и всегда выглядит женственно, утонченно и сексуально. Она может появиться на публике в платье с леопардовым принтом, дополнив образ кожаной черной косухой. Ее наряды никогда не бывают скучными.

Вера Вонг (70 лет)





Американский модельер знаменитых свадебных платьев была старшим редактором моды в журнале Vogue на протяжении 17 лет. О подвенечном наряде от Веры мечтает каждая вторая невеста в мире. Конечно, эта женщина разбирается в моде! Обладая прекрасной фигурой, модельер вовсе не прочь появиться на публике в ультракоротких шортах. Правило многослойности в одежде также помогает Вере создавать удачные образы.

Светлана Светличная (79 лет)





Секс-символ и эталон красоты советского кинематографа предпочитает изысканный стиль и классические фасоны. У актрисы огромное количество головных уборов, брошей и аксессуаров, которые она умело сочетает со своими нарядами. Светличная и сегодня может позволить себе мини, демонстрируя широкой публике стройные ножки. В 2009 году заслуженная артистка РСФСР была признана иконой стиля на церемонии вручения награды «Самая стильная в России» по версии журнала Hello! , а в 2011 на церемонии Fashion People Awards получила награду в номинации, опять же, «Икона стиля».

Королева Елизавета II (93 года)





Конечно, с одной из самых известных персон мира работают кутюрье, и справляются они со своими обязанностями великолепно. Безупречный гардероб Елизаветы невозможно представить без эксклюзивных пальто, шляпок и перчаток. Несмотря на наличие обязательного дресс-кода королевской семьи, наряды королевы нельзя назвать скучными или однообразными.

Софи Лорен (84 года)





Она не растеряла свой шарм и шик и сегодня. Лорен по-прежнему любит и, главное, может себе позволить облегающие силуэты и декольте, обожает шарфики, платки и шейные украшения. Знойная итальянка не перестает восхищать публику своими женственными, чувственными образами.

Джойс Карпати (84 года)

Ее называют одной из самых элегантных женщин современности. свое время она взяла за основу стиль итальянских женщин, который славится простыми силуэтами и классическими сочетаниями. Она любит жемчуг, интересные жакеты и красивые шарфы. Джойс — настоящая леди, и не скрывает, что не выходит на улицу, пока не удостоверится в том, что выглядит ухоженно. «В 80 лет ты все та же женщина, что была в 30. Принимай себя такой, какая ты есть», — советует Карпати.

Дайан Китон (73 года)





Смелые и дерзкие образы, в которых 73-летняя актриса появляется на публике, приковывают к ней взгляды и заставляют восхищаться. Головные уборы являются излюбленной деталью гардероба Китон: от классических цилиндров до современных бейсболок — все на ней смотрится органично и безумно стильно. Актриса примеряет на себя стиль томбой: галстуки, жилетки, свободные брюки и грубые ботинки — немалая часть ее гардероба. Но Китон вовсе не отрекается от классических пальто, цветастых юбок и туфель на шпильках. Практически любой наряд Дайан Китон не остается незамеченным.