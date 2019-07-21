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Горецкие депутаты взяли бронзу на летней спартакиаде

22.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Команда Горецкого районного совета депутатов заняла третье место в летней спартакиаде депутатского корпуса Могилевской области. Программа соревнований включала легкую атлетику, спортивные эстафеты, теннис.

 

Горецкие депутаты взяли бронзу на летней спартакиаде

 

Депутат Ректянского сельсовета Алексей Концов завоевал бронзу в личном зачете по теннису. Специальный приз достался депутату Паршинского сельсовета Ольге Шачонок, которая выступила с номером художественной самоеятельности.

 

Горецкие депутаты взяли бронзу на летней спартакиаде


 
 
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  Команда Горецкого районного совета депутатов заняла третье место в летней спартакиаде депутатского корпуса Могилевской области. Программа соревнований...
 
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