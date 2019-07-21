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Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

22.07.2019 17:39 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Старенький деревянный дом на окраине Ступичево. За забором кудахчет-гогочет разнообразное птичье племя. По соседству щипают травку овцы и козочка. На краю лужайки в ряд выстроились ульи, вокруг которых деловито снуют пчелы. Не поверишь, что со всем этим обширным хозяйством управляются недавние горожане, вполне в своей городской жизни преуспевшие. Два года назад брестчане Андрей и Александра Онищук купили этот дом на хуторском отдалении от Ступичево и зажили в нем деревенской жизнью. «На двоих одной, новой, с иголочки», написала Александра в своем блоге.

От заставы до заставы

Саша и Андрей родились и выросли в Бресте. Встречаться начали со школьной скамьи – оба учились в лицее №1. Она – в филологическом классе, он – в математическом. Андрей, который мечтал стать пограничником и служить на заставе, как знаменитый Карацупа, поступил в Военную академию. Александра – на журфак БГУ. Заочно, потому что сразу хотела работать. С первых публикаций обратила на себя внимание маститых журналистов, которые заговорили о несомненном писательском таланте девушки.

У Андрея тоже все складывалось так, как ему мечталось. После академии получил распределение на свою первую пограничную заставу – в Козловичи. Поехали туда с Сашей вместе, уже будучи мужем и женой. Именно жизнь на границе, вдали от городского шума и в окружении нетронутой природы, заставила их задуматься: хотят ли они вообще вернуться в город? А на второй своей заставе, что в окрестностях Став, куда Андрей был переведен начальником, твердо поняли: не хотят. «Мне там так понравилось! – смеясь, вспоминает Александра. – Я говорила: Андрей, давай совершим какой-нибудь большой подвиг, а в качестве награды попросим разрешения тут жить всегда». Потом была их третья и последняя пограничной застава «Песчатка», где Андрей служил начальником четыре года. И там тоже – глушь, тишина… Рай на земле!

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

И все это время они подыскивали себе домик в деревне. Почему «городские цацы», как сама себя с иронией называет Саша, решили не просто поселиться в сельской глуши, но и обзавестись солидным хозяйством, остается только гадать. Может, виной тому генная память – родители обоих родом из деревни. Может, за время скитаний по заставам просто отвыкли от суеты городской жизни. Искали по всей Брестской области не просто дом, а место. Чтобы увидеть и влюбиться с первого взгляда. И нашли такое в Ступичево. «Я теперь хуторянка, – написала Саша в своем блоге. – Живу у подножия Беловежской пущи. За штакетником шелестит камыш. Там у меня криница и ручей. Через триста метров – снова натуральный пленэр. Река Лесная с челном и кувшинками. Заливные луга. Поле, поле, перелесок. На горизонте, в молоке тумана, купола и силуэт донжона. Как такое возможно?»

С чистого листа

Новая, «с иголочки», их жизнь действительно началась с чистого листа. Андрей, доросший уже до звания подполковника, уволился со службы и увлекся пчеловодом. Саша со своим писательским даром еще раньше ушла на вольные хлеба, а теперь со всем энтузиазмом отдалась домашнему хозяйству. По меркам современной деревни оно весьма солидное. Есть птичий двор: куры, утки и гуси. Причем за гусиными яйцами, из которых потом в инкубаторе вылупились пушистые комочки, Андрей ездил аж Березино, потому что искал именно породу Линда. Есть овечки, баран Фунт со строптивым нравом и внушительными рогами и коза Цаца с двумя козлятами. Есть две собаки: Рима, которая ходила с Андреем в наряды еще на первой заставе, и немецкий овчар Джейкоб. Есть пасека, которой заведует Андрей. Он вообще оказался мастером на все руки: из колодца провел в дом водопровод, своими руками сделал брудер с программным управлением, в котором подрастают вылупившиеся в инкубаторе птенцы, сам привил на старые плодовые деревья сортовые черенки, специально по такому случаю заказанные в академии наук. «Андрей у меня классный очень. Если бы он захотел полететь в космос, полетел бы в любом возрасте. Своего бы добился», – говорит о нем Саша.

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Сама она за эти два года тоже освоила массу новых для себя умений. Научилась доить козу и делать из козьего молока всякие вкусности. Мы пробовали: хозяйка поставила на стол «свойские» творог, сгущенку и сыр – пальчики оближешь. Научилась печь бездрожжевой хлеб, сама сделала закваску, и теперь такой хлеб на столе у них всегда. Освоила огородную науку, хотя и жалуется, что на огород времени катастрофически не хватает. И еще массу других нужных дел, в прошлой городской жизни не востребованных.

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Теперь их хозяйство даже дает небольшой доход. Раз в неделю, когда Андрей выбирается на тренировку в Брест, Александра отправляется с ним, чтобы развезти по домам заказы. У них уже своя клиентура: кто козье молочко заказывает, кто домашних яиц, кто петушка просит зарубить. Мед с пасеки хорошо востребован. Его даже односельчане у них покупают. Другой-то пасеки в округе нет ни у кого…

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Счастье жить

В Ступичево к новой семье, поселившейся в удаленном домике, поначалу осторожно приглядывались. «Называли нас «тыи дачники», – смеется Саша. А когда поняли, что новоселы собираются в этом доме и зазимовать, а потом хозяйством начали обзаводиться, приняли их со всей душой. Иногда приходят к ним на экскурсию – на пчел посмотреть или проверить, что нового у соседей появилось. «Они такие классные, – не перестает восхищаться Саша. – Деревня маленькая, одни старики, но как они поддерживают друг друга! Какие отзывчивые! Было, в деревню прибежала дикая собака, задушила у кого-то курицу, у кого-то утку, и побежала в нашу строну. А мы в тот день как раз уехали в город, оставив козу с козлятами пастись возле дома. Так к нашему дому полдеревни прибежало, козлят спасать. Гнали эту собаку почти до Каменца…»

Чем больше они живут в своем маленьком домике, тем больше им здесь нравится. В этом их маленьком мирке заключено то, к чему они, оказывается, оба тяготели. Андрей готовится построить здесь новый дом. Александра мечтает приобрести корову. На жизнь зарабатывает писательством и сотворением милых побрякушек (ремесленную деятельность оформила невесть сколько лет назад). Ведет блог и странички в соцсетях, рассказывает в них о жизни в деревне и своем натуральном хозяйстве, показывает, чему научилась: как сыр козий делать, как хлеб печь. На этом своем почти-хуторе, где просыпаешься под заливистое пение петуха, а засыпаешь под неумолчный стрекот цикад, они живут в полном согласии со своим внутренним «я». И, судя по всему, чувствуют себя здесь по-настоящему счастливыми…

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Елена ТРИБУЛЕВА

Фото Виталия ДУЛЕВИЧА

Почему пограничник и журналистка поселились в сельской глуши

Author: Редактор сайта

 
Теги: Брест
 
 
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Старенький деревянный дом на окраине Ступичево. За забором кудахчет-гогочет разнообразное птичье племя. По соседству щипают Сообщение Почему пограничник и...
 
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