Земляков собрал праздник деревни в Бабичах

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Лето в деревне – особая пора. Кроме как в очереди в магазин или автолавку, жители редко собираются вместе. То огород требует внимания, то здоровье подводит… Но в Бабичи на День деревни традиционно собираются все односельчане, их дети и внуки, чтобы встретиться с друзьями, походить по родным местам, вспомнить детство, молодость…

В минувшую субботу торжество началось с молебна настоятеля Свято-Преображенской церкви села Тростяница, протоиерея Михаила Колесника (накануне православный мир чтил память святых апостолов Петра и Павла).

А дальше поплыла разноголосьем по широкой сельской улице песня «Деревенька».

Собравшихся приветствовал председатель Войского сельисполкома Виктор Михайловский.





И, конечно же, главные герои праздника – жители деревни. Громкими аплодисментами и подарками чествовали долгожителя Алексея Фомича Оксенюка. Он в нынешнем году отметил 90-летний юбилей.

И хоть Бабичи по нынешним меркам деревня небольшая, но и здесь не обошли вниманием одного из молодых жителей Андрея Кондратова. Ему 43 года (!). Памятные подарки и музыкальные поздравления в тот день принимали 65-летний Павел Пролиско, 75-летняя Лидия Шеметюк, 80-летняя Евгения Андреюк и Мария Юзвук, которой исполнилось 85 лет.

Золотой юбилей совместной жизни отметили Сергей и Людмила Оксенюки. По просьбе ведущих пара поделилась секретами счастливого союза: «Во всем нужно поддерживать друг друга и уважать мнение своего избранника!»

Бабичи – не только место, где родилось много славных и талантливых людей. Здесь всегда умели хорошо работать и отдыхать. В День рождения деревни на импровизированную сцену пригласили тех, кто свою жизнь посвятил напряженной сельской работе. Владимир Оксенюк, Надежда Пролиско, Николай Андреюк – заслуженные ветераны труда.

Памятный подарок и Благодарственное письмо было вручено местной поэтессе, любительнице народного творчества и талантливой мастерице Валентине Пролиско. Ее работы выставлены в Доме социальных услуг. А годом ранее она удивила группу столичных студентов из Белорусской государственной академии музыки своим знанием всех календарных праздников и их обрядов.

Важный человек в деревне – его глава, староста. Задачу связующего звена между Бабичами и сельисполкомом не один год выполняет Владимир Оксенюк.

Отметили самых хозяйственных и креативных хозяев, которые творчески оформили свою дворовую территорию. А это – Людмила Оксенюк, Вера Пролиско, Анна Бычук, Ольга Ничипорук, Марина Версаль, Юрий и Надежда Зинчуки.

С праздником малой родины жителей и гостей Бабич поздравили артисты народного любительского объединения «Каменецкая скарбонка» (руководитель – Надежда Шпак). Для шутливых мини-сценок и знакомых песен собравшиеся не жалели аплодисментов. Как и для победителей конкурсов. Выясняли: у кого самая тонкая талия, длинная коса, больше сил, кто лучше остальных знает историю деревни. Разумеется, никто из гостей праздника не ушел без подарков, предоставленных при поддержке крестьянского фермерского хозяйства «Нью Сетлемент», ООО «Большая птица», ОАО «Агро-Заречье», районной организации РОО «Белая Русь», ООО «Хворост Маркет».

Праздничное настроение в тот день помогли создать заведующая Домом социальных услуг Лидия Шеметюк, директор Войсковского СДК Любовь Михновец и ансамбль музыки и песни «Родныя напевы», работники районного Дома культуры.









































Наталия КОВПАНЬКО.

Фото автора и Станислава ГРИЦУКА.