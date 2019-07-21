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В Пружанском районе фура сбила насмерть пешехода
22.07.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пружанском районе грузовой автомобиль насмерть сбил нетрезвого пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении
Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июля около пяти часов утра на автодороге Р85 Слоним-Высокое. По предварительной информации, водитель 1959 года рождения на автомобиле MAN с полуприцепом ехал в сторону деревни Добучин. На 78-м км грузовик сбил мужчину 1972 года рождения, который шел в попутном направлении по центру полосы движения. От полученных травм житель деревни Оранчицы скончался.
ГАИ проводит проверку. Установлено, что сельчанин в момент аварии был нетрезвым. Кроме того, он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение
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В Пружанском районе грузовой автомобиль насмерть сбил нетрезвого пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома. Дорожно-транспортное...
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