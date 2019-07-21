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Нужно ли уступать маршрутному такси, если оно "стартует" не с остановки, а в другом месте
22.07.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уступать дорогу общественному транспорту можно, и даже нужно. Таково требование
А бывает и того хуже - останавливается маршрутное такси в месте, не предназначенном для этого (ну бывает, попросил пассажир с ограниченными возможностями например), и трогается ехать дальше. Нужно ли его в таком случае пропускать? Вроде бы не проблема, а вроде бы и не обязательно.
Ситуация на видео как раз ставит вопрос "как бы поступил я в данном случае"? Ничего не мешало уступить, скажут одни. Не надо им уступать, соблюдайте ПДД, а то совсем стали наглыми, скажут вторые... Кто прав?
Отдельно хотелось бы отметить - остановился маршрутчик не на остановке общественного транспорта (они сразу за поворотом). Когда-то остановка была здесь, но потом её перенесли, и знаков там нет. И ещё - никакого конфликта до этого момента не было, то есть нельзя сказать, что это какая-то месть одного другому.
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