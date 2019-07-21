Источник материала: Виртуальный Брест

Уступать дорогу общественному транспорту можно, и даже нужно. Таково требование ПДД , и все с ним знакомы. Правда, водители часто злоупотребляют, и включают левый поворот задолго до начала движения, вынуждая водителей сзади остановиться, чтобы обеспечить пропуск.





А бывает и того хуже - останавливается маршрутное такси в месте, не предназначенном для этого (ну бывает, попросил пассажир с ограниченными возможностями например), и трогается ехать дальше. Нужно ли его в таком случае пропускать? Вроде бы не проблема, а вроде бы и не обязательно.

Ситуация на видео как раз ставит вопрос "как бы поступил я в данном случае"? Ничего не мешало уступить, скажут одни. Не надо им уступать, соблюдайте ПДД, а то совсем стали наглыми, скажут вторые... Кто прав?

Отдельно хотелось бы отметить - остановился маршрутчик не на остановке общественного транспорта (они сразу за поворотом). Когда-то остановка была здесь, но потом её перенесли, и знаков там нет. И ещё - никакого конфликта до этого момента не было, то есть нельзя сказать, что это какая-то месть одного другому.