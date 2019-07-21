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Парней из Молодечно шантажировали интимными фото. Они пошли в милицию

22.07.2019 18:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Два жителя Молодечно обратились в милицию. Их шантажировали интимными фотографиями и требовали перевести деньги, чтобы снимки не попали в сеть. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Первому парню 25 лет. В тематической группе соцсети «Вконтакте» он познакомился с девушкой – молодые люди стали общаться. Переписка развивалась настолько стремительно, что уже спустя три часа парень выслал собеседнице nudes – свои обнаженные фотографии. Девушка настаивала, чтобы в кадр обязательно попали и причинные места, и лицо. Сразу после этого она начала требовать деньги с формулировкой «200 на карту, и все удалю», прислав реквизиты карты для перевода. Лимит по времени – 30 минут. Беларус на вымогательство не повелся и за молчание не заплатил. По факту завели уголовное дело по статье «Вымогательство»: личность девушки пока не установили, но проверка продолжается.

Второму парню 23 года. Свою «пассию» он нашел через интернет-портал mamba.ru. Она представилась 28-летней гомельчанкой, но позже выяснилось, что с парнем переписывался мужчина. Тот так же, как и предыдущий, успел получить от беларуса интимные фото и требовал 250-350 долларов, чтобы информация осталась приватной. Сумму нужно было перевести на QIWI-кошелек в криптовалюте. 

Мужчина старался получить деньги всеми доступными способами. Он выходил на связь со знакомыми жертвы, написал даже жене парня. Угрожал, что обнародует историю их чатинга в таком ключе, будто бы тот приставал к 17-летнему подростку. Оперативники предполагают, что мужчина живет в России. Эту версию прорабатывают.

Фото обложки: Игорь Верещагин.

 
 
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Два жителя Молодечно обратились в милицию. Их шантажировали интимными фотографиями и требовали перевести деньги, чтобы снимки не попали в сеть. Об этом...
 
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