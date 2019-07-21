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На Дзержинского BMW столкнулся с Peugeot и от удара врезался в столб

22.07.2019 18:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 22 июля на проспекте Дзержинского в Минске произошла серьезная авария — BMW после столкновения с Peugeot врезался в столб. Об этом TUT.BY сообщили читатели, в МЧС рассказали подробности происшествия.


Скриншот видео с регистратора

«Сообщение об аварии поступило в 17.39. В районе дома № 65 по проспекту Дзержинского автомобиль BMW 3-series врезался в мачту уличного освещения. Прибывшие на место спасатели деблокировали водителя. В машине он был один», — сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

Водителя BMW забрала скорая помощь. По предварительным данным, у него черепно-мозговая травма и перелом руки.

На месте работает ГАИ, причины и обстоятельства выясняются.

 
Теги: Минск
 
 
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BMW 3-series врезался в мачту уличного освещения. Прибывшие на место спасатели деблокировали водителя. В машине он был один.
 
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