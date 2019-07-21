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Австралийский пловец получил предупреждение от федерации. В инстаграме ему угрожают китайцы

22.07.2019 19:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австралийский пловец Мак Хорто получил официальное предупреждение от Международной федерации плавания за отказ стоять на подиуме чемпионата мира по водным видам спорта рядом с китайцем Сунь Яном.


Reuters

Хортон выразил протест против допуска к стартам китайца, который подозревается в употреблении допинга.

В 2014 году Сунь Ян был уличен в применении стимулятора триметазидин, но получил лишь трехмесячную дисквалификацию, которая истекла к моменту вынесения решения.

На Олимпиаде-2016 француз Камиль Лакур выступил против китайца, заявив, что «он допингист, который писает фиолетовым».

А в прошлом году Сунь Ян разбил кейс допинг-офицера и забрал свою пробу, сказав, что офицер не имеет достаточно прав для проведения забора. Разбирательство в отношении Яна продолжается, но, скорее всего, он будет оправдан, так как проба бралась с нарушением правил.

Хортон отказался подниматься на подиум рядом с Яном, после чего его инстаграм был завален угрозами от китайцев, угрожающих смертью его родственников.

Международная федерация плавания вынесла австралийцу предупреждение.

«Федерация уважает свободу слова, но она должна быть в правильном контексте», — говорится в официальном заявлении организации.

 
 
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Австралийский пловец Мак Хорто получил официальное предупреждение от Международной федерации плавания за отказ стоять на подиуме чемпионата мира по водным видам...
 
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