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Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет

22.07.2019 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кто-то очень боится старости, а кто-то, наоборот, совсем нет. Некоторые звезды с каждым годом становятся только красивее, время над ними не властно. Показываем вам женщин, которые с возрастом только молодеют и становятся краше.

1. Екатерина Гусева

В этом году актрисе исполнилось 43 года, но выглядит она на 25. Екатерина не сидит на диетах и считает, что питание очень важно для организма. Она относится к проблемам с оптимизмом, видимо это и помогает ей избежать морщинок на лице. Еще Гусева предпочитает рецепты народной медицины, а не мастеров в салоне.

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: Кино-театр.ру

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: instagram.com/_ekaterinaguseva_

2. Мария Куликова

Мария Куликова с каждым годом меняется только в лучшую сторону. Актриса любит свою работу и активно снимается в фильмах. Она снялась уже более, чем в 80 картинах. Также Мария восхищает поклонников прекрасной фигурой, но секрет поддержания формы она не раскрывает.

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: Кино-театр.ру

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: instagram.com/m.kulikova77

3.Татьяна Лютаева

Татьяне в этом году исполнилось 54, но выглядит актриса гораздо моложе. Лютаева рассказала, что ради сохранения молодости она обязательно посещает косметолога 1-2 раза в месяц, но и про домашний уход не забывает. Также Татьяна поделилась секретом, что иногда пользуется кремами, которые еще были известны во времена СССР и стоят дешево.

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: Кино-театр.ру

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 летФото: Кино-театр.ру

4. Эвелина Блёданс

Эвелина благодарит за свою внешность хорошую генетику. Ее мама обладала стройной фигурой, поэтому артистке не нужно ограничивать себя и сидеть на диетах. Также Бледанс уверена, что коже лица нужен тщательный уход. Самое главное – очищение и увлажнение. А чтобы быть уверенной в себе, Эвелина советует как можно быстрее избавляться от комплексов и радоваться тому, что подарила природа.

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: Кино-театр.ру

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: instagram.com/bledans

5. Алёна Бабенко

Бабенко исполнилось уже 47 лет, хотя по ней и не скажешь. У женщины есть несколько секретов, которыми она поделилась со своими поклонниками. Во-первых, она любит ходить в салоны красоты. Предпочитает начинать с расслабляющего массажа, а затем идёт маникюр. Во-вторых, Алёна пользуется масками для лица и увлажняющими кремами.

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 летФото: Кино-театр.ру

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: instagram.com/alena_babenko_official

6. Мария Миронова

Марии в этом году исполнилось 46 лет, но выглядит она минимум на десять лет моложе. Каких-то особенных секретов сохранения молодости у актрисы нет. По её словам, она следует совершенно простым правилам: меньше есть, больше спать и заниматься спортом.

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: Кино-театр.ру

Когда молодость задержалась. Шесть женщин, которые сейчас выглядят не хуже, чем в 20 лет
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Люди в материале: Екатерина Гусева, Мария Куликова, Татьяна Лютаева, Эвелина Бледанс, Алёна Бабенко, Мария Миронова
 
 
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Кто-то очень боится старости, а кто-то, наоборот, совсем нет. Некоторые звезды с каждым годом становятся только красивее, время над ними не властно. Показываем вам...
 
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