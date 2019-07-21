Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев

Источник материала: СТВ

Пользователь Twitter Гарри Клэйтон-Райт поделился фотографией культовой актрисы Элизабет Тейлор и ее питомца породы Ши-тцу. Согласитесь, круче только cходство хозяев и их питомцев в мультфильме «101 далматинец». Изображение вызвало реакцию других владельцев домашних животных в социальных сетях. Посмотрите, какие фотографии у них получились.

Снимки собрало издание Bored Panda .



Фото: twitter.com/ HclaytonWright

Элизабет Тейлор со своей собакой.



Фото: twitter.com/micharlmario1

«Родственные души».

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Фото: twitter.com/Kathbum



Фото: twitter.com/ Zeenie75

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Фото: twitter.com/wrongpotato

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