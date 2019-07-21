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Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Источник материала: СТВ
Пользователь Twitter Гарри Клэйтон-Райт поделился фотографией культовой актрисы Элизабет Тейлор и ее питомца породы Ши-тцу. Согласитесь, круче только cходство хозяев и их питомцев в мультфильме «101 далматинец». Изображение вызвало реакцию других владельцев домашних животных в социальных сетях. Посмотрите, какие фотографии у них получились.
Снимки собрало издание
Элизабет Тейлор со своей собакой.
«Родственные души».
«Я и моя морская свинка Покито. И парик не нужен».
«Я достигла уровня эксперта в подборе собак».
«Если вы действительно преданы идее, парик вам не нужен».
«Мы с Этель сделали лучше».
«Потрясающе! Это я и Тинкер».
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Пользователь Twitter Гарри Клэйтон-Райт поделился фотографией культовой актрисы Элизабет Тейлор и ее питомца породы Ши-тцу. Согласитесь, круче только cходство хозяев...
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