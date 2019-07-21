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Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев

22.07.2019 18:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пользователь Twitter Гарри Клэйтон-Райт поделился фотографией культовой актрисы Элизабет Тейлор и ее питомца породы Ши-тцу. Согласитесь, круче только cходство хозяев и их питомцев в мультфильме «101 далматинец». Изображение вызвало реакцию других владельцев домашних животных в социальных сетях. Посмотрите, какие фотографии у них получились.

Снимки собрало издание Bored Panda.

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото:  twitter.com/ HclaytonWright

Элизабет Тейлор со своей собакой. 

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото:  twitter.com/micharlmario1

«Родственные души».

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Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото:  twitter.com/Kathbum

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото:  twitter.com/ Zeenie75

«Я и моя морская свинка Покито. И парик не нужен».

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото:  twitter.com/wrongpotato

«Я достигла уровня эксперта в подборе собак».

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Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото: twitter.com/tds153

«Если вы действительно преданы идее, парик вам не нужен». 

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото: twitter.com/ArabellaAldaine

«Мы с Этель сделали лучше». 

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото: twitter.com/ Caitlinmae

Выросла копией мамы. В сети обсуждают выход в свет 14-летней дочери Моники Беллуччи

Как же они похожи! Удивительные сходства домашних животных и их хозяев
Фото:  twitter.com/SaraMarshall

«Потрясающе! Это я и Тинкер». 

Люди в материале: Гарри Клэйтон-Райт, Элизабет Тейлор
 
 
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Пользователь Twitter Гарри Клэйтон-Райт поделился фотографией культовой актрисы Элизабет Тейлор и ее питомца породы Ши-тцу. Согласитесь, круче только cходство хозяев...
 
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