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«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусский борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку. В весовой категории до 55 кг он уверенно провел несколько предварительных поединков, в которых был сильнее россиянина Данилы Григорьева и немца Аарона Беллшайдта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В полуфинале Глебу сопротивление попытался оказаться румын Богдан Поп, но пропустил несколько накатов и вынужден был уступить место в финале белорусу. В решающей схватке Макаренко был сильнее Ромео Беридзе из Грузии.
Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
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«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку
Новости Беларуси. Белорусский борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку. В весовой категории до 55 кг он уверенно провел...
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