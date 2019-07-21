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«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку

22.07.2019 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусский борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку. В весовой категории до 55 кг он уверенно провел несколько предварительных поединков, в которых был сильнее россиянина Данилы Григорьева и немца Аарона Беллшайдта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку

В полуфинале Глебу сопротивление попытался оказаться румын Богдан Поп, но пропустил несколько накатов и вынужден был уступить место в финале белорусу. В решающей схватке Макаренко был сильнее Ромео Беридзе из Грузии.

«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Приятно, что есть у нас достойная смена. Есть совсем молодые ребята, которые могут бороться, показывать хорошую борьбу. В Беларуси борьба есть, будет – вот это радует.

«В Беларуси борьба есть». Борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку

Люди в материале: Глеб Макаренко, Владимир Копытов
 
 
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Новости Беларуси. Белорусский борец Глеб Макаренко стал чемпионом Европейского юношеского фестиваля в Баку. В весовой категории до 55 кг он уверенно провел...
 
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