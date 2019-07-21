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Ходорковский готов профинансировать теневую Мосгордуму

22.07.2019 19:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский поддержал борьбу оппозиционных кандидатов в Мосгордуму (МГД) за регистрацию на выборах. При этом экс-олигарх предложил им организовать своего рода теневую МГД. Ее тактической задачей будет критика решений, принимаемых столичными депутатами, а стратегической – раскрутка оппозиционеров к думской кампании 2021 года. Судя по всему, Ходорковский не верит в успех тех будущих акций, которыми властям грозит, в частности, Алексей Навальный, пишет "Независимая газета".

Публично Ходорковским уже анонсирована, например, юридическая поддержка попыток кандидатов от команд Навального, Дмитрия Гудкова и «Яблока» изменить вынесенные в отношении них отказные решения в вышестоящих избиркомах и судах.

Отметим, что ранее сам Ходорковский записал специальное видеообращение по поводу предвыборной деятельности оппозиционеров в целом по стране. Ни одного региона, кроме Москвы и Петербурга, экс-олигарх, правда, не упомянул. Сравнение же ситуации в обеих столицах оказалось в пользу последней. Основатель ОР уже прямо назвал питерский проект «Объединенные демократы» «нашим проектом», обозначив его высокую успешность. Но приведенные им данные о 260 зарегистрированных кандидатах больше похожи на обычный пиар. Ведь без указания на то, сколько их вообще всего и скольким из них, напротив, безвозвратно отказано, эти цифры мало о чем говорят.

Что же касается Москвы, то тут Ходорковский констатировал наличие оснований для отказов в регистрации, оформленных, по его словам, в более или менее правовом виде. При этом экс-олигарх уверен, что главный мотив недопуска – это нежелание властей возможного усиления бдительности новой МГД. Мол, оппозиционеры обязательно попытались бы взять под контроль исполнение городского бюджета и различных программ. «Власти считают, что, не допустив независимых кандидатов на выборы, они от угрозы контроля избавились. Надо доказать, что это не так», – заявил Ходорковский.

Его замысел в том, чтобы сформировать некую теневую МГД – по определению Ходорковского, «параллельную или народную». А смысл ее будет в том, чтобы подвергать публичному анализу все решения, связанные с бюджетным финансированием. Раз люди поставили за оппозиционеров подписи, а значит, высказали им доверие, то его теперь следует отрабатывать, считает основатель Открытой России.

По его мнению, вести такую деятельность будет непросто, но потраченные время и силы окажутся теми инвестициями, которые окупятся, пусть и в относительно долгосрочной перспективе. Например, заметил Ходорковский, к 2021 году: «Представьте себе степень вашей узнаваемости и поддержки через пару лет. А через два года, между прочим, выборы в Госдуму, где тоже сначала потребуются подписи, а потом и голоса избирателей». При этом под конец своего видео экс-олигарх попытался создать видимость, что он вовсе не делает несогласным того предложения, от которого не принято отказываться: «Что касается привлечения экспертов, то поможем. Обращайтесь».


Однако, судя по всему, такого рода эксперты уже подобраны, как и направления для критики. В Сети же появились комментарии с у анием наиболее слабого места этого замысла Ходорковского – проблем, которые возникнут и с организацией самой работы теневой МГД, и с ее финансированием. 

Впрочем, есть и краткосрочное политическое значение этих планов Ходорковского. Напомним, что в резолюции митинга оппозиции 20 июля по инициативе Навального записана угроза – мол, если требования о регистрации выполнены не будут, следующая акция пройдет 27-го числа, причем не на проспекте Сахарова, а у зданий соответствующих органов власти. Очевидно, что такие манифестации подтверждены быть не могут, то есть оппозиционерам в очередной раз предлагается заняться «болотным протестом». Ходорковский же призывает всех несогласных принять, на его взгляд, более интересную альтернативу. 

Напомним, что в Беларуси в свое время пытались создать теневой Верховный совет. Правда, не было олигарха, готового этот проект профинансировать.
 
 
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Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский поддержал борьбу оппозиционных кандидатов в Мосгордуму (МГД) за регистрацию на выборах. При этом экс-олигарх...
 
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