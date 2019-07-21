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Бывший наставник "Гомеля" и "Лиды" Вячеслав Геращенко возглавил литовскую "Палангу"
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Вячеслав Геращенко возглавил литовскую "Палангу".
Об этом сообщает пресс-служба команды. В 17 турах чемпионата Литвы "Паланга", которая замыкает таблицу, набрала 10 очков.
Последним местом работы Геращенко была "Лида"
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Белорусский специалист Вячеслав Геращенко возглавил литовскую "Палангу".
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