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Бывший наставник "Гомеля" и "Лиды" Вячеслав Геращенко возглавил литовскую "Палангу"

22.07.2019 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Вячеслав Геращенко возглавил литовскую "Палангу".

Об этом сообщает пресс-служба команды. В 17 турах чемпионата Литвы "Паланга", которая замыкает таблицу, набрала 10 очков. 

Последним местом работы Геращенко была "Лида"
 
 
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Белорусский специалист Вячеслав Геращенко возглавил литовскую "Палангу".
 
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