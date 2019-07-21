Союзнички... В ЕАЭС прогнозируют торговые войны

Казахстанский министр выразил мнение, что страны – члены ЕАЭС должны не конкурировать между собой, а активно развивать совместные производства. «Если есть возможность производить определенные группы товаров совместно, то это лучше всего. Согласованная промышленная политика должна привести нас к промышленной кооперации», – цитирует министра «Белта». Отход от этой политики, отказ от развития промышленной кооперации, по его мнению, может привести к началу торговых войн. «Союз и торговые войны – это два совершенно разных понятия», – считает Скляр. В качестве положительного примера он привел тот факт, что РФ и Казахстану удалось продвинуться в части локализации производства продукции машиностроения. Однако в других промышленных сферах Казахстан не может конкурировать с Россией.





«Казахстан, считающий доступ на емкий российский рынок одним из ключевых преимуществ ЕАЭС, не смог нарастить должным образом своего экспорта в РФ. В то же время российский импорт в Казахстан существенно вырос. При этом Казахстан из-за тесной привязки к российской экономике серьезно пострадал в ходе экономических пертурбаций в экономике РФ в 2014–2016 годах», – сказал «Независимой газете» научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института востоковедения РАН Александр Воробьев.









По мнению директора Группы оценки рисков Досыма Сатпаева, членство Казахстана в ЕАЭС тянет страну вниз как в экономическом, так и в политическом плане. «Скорее всего ЕАЭС создаст для нас много проблем в будущем, потому что Россия на первое место ставит больше политические, нежели экономические интересы. В отличие от Казахстана», – сказал «НГ» Сатпаев. Для того чтобы реализовать собственные интересы, придется приложить немало усилий в рамках ЕАЭС. Дело дошло до того, что многие казахстанские предприниматели не видят перспектив внутри интеграционного проекта и не скрывают этого».





И если президент Беларуси Александр Лукашенко при первой же возможности достаточно откровенно и громко озвучивает претензии к ЕАЭС, то Нур-Султан предпочитает их замалчивать. В частности, белорусский президент неоднократно заявлял о необходимости пересмотра многих условий функционирования союза. В одном из своих интервью он заявил, что будет и дальше добиваться соблюдения главных принципов интеграции – свободного движения рабочей силы, формирования общих рынков газа и нефти, цифровизации экономик стран ЕАЭС.





Между тем торговые войны и взаимные санкции – уже опробованный инструмент в ЕАЭС. По словам Александра Воробьева, одной из ключевых причин торговых войн является лоббирование крупными национальными компаниям воих интересов внутри своих стран. Второй показатель – решение протекционистских задач: страны ЕАЭС вводят ограничения, нередко пытаются дать дорогу своему производителю, хотя это противоречит нормам закона. И третий фактор – политический, когда страны в угоду своим интересам создают барьеры для решения внутригосударственных проблем. Эксперт считает, что к настоящему времени бизнес и власти стран ЕЭАС пока далеки от того, чтобы преодолеть шаблоны национального мышления.









«Тенденция такова, что после выжидательного периода 2014–2015 годов внешние направления сотрудничества становятся для стран – участниц ЕАЭС более привлекательными, чем евразийский вектор взаимодействия. Почти 40% внешнеторгового оборота Казахстана в 2017 году пришлось на ЕС. Казахстан и Киргизия активно участвуют в реализации китайской интеграционной инициативы «Один пояс – один путь». Взаимодействие Нур-Султана и Бишкека с Пекином идет по большей части на двусторонней основе, а не по линии единой позиции стран – участниц ЕАЭС. Руководство Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко не первый год демонстрирует усиливающуюся фронду Кремлю. Минск , вероятно, хотел бы улучшить отношения с Западом, однако президент Лукашенко в силу своих непростых отношений с европейскими партнерами значительно ограничен в подобных маневрах. Армения декларирует намерения углубить отношения с ЕС», – считает эксперт. Ереван, Нур-Султан, Минск, да и сама Москва, демонстрируют определенное снижение энтузиазма в отношении

ЕАЭС, хотя на официальном уровне это никак не демонстрируется, а говорится о важности развития евразийской интеграции.





О важности игтеграции лидеры стран ЕАЭС говорили и на юбилейном саммите, который состоялся в мае 2019 года в Нур-Султане. Они предложили модернизировать ЕАЭС изнутри и укреплять его снаружи за счет торговых связей с Китаем, Сингапуром и Ираном. «Что же касается торговых войн, то нужно быть готовым к тому, что они время от времени будут вспыхивать. Тогда как задача ЕАЭС минимизировать их возникновения», – подчеркнул Воробьев.