ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусу, который воевал на стороне "ДНР", в Чехии грозит до 15 лет заключения

22.07.2019 18:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусу, который воевал на Донбассе на стороне "ДНР", в Чехии грозит до 15 лет заключения. Ему предъявили обвинение в терроризме, информирует Русская служба Radio Praha.

Известно, что Алексею Ф. 40 лет. Он постоянно живёт в Чехии, в настоящее время отбывает наказание за нанесение тяжкого вреда здоровью (документ о предъявлении обвинения по новому делу он получил прямо в тюремной камере). В 2014-2016 годах белорус неоднократно выезжал на территорию самопровозглашённой ДНР, участвовал в боях против украинских войск и после возвращался в Чехию. В прошлом году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью. А в этом году в июле в отношении мужчины возбудили дело в связи с его участием в вооружённом конфликте на Донбассе.

По чешских законам, присоединение к сепаратистам является преступлением. Об этом напомнил заместитель Верховного прокурора Чехии Адам Башны. По его словам, "поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано только как преступление".
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусу, который воевал на Донбассе на стороне "ДНР", в Чехии грозит до 15 лет заключения. Ему предъявили обвинение в терроризме, информирует Русская служба Radio Praha.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Всебелорусской молодежной стройке в Островце выберут «Мистера ВМС»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика