Известно, что Алексею Ф. 40 лет. Он постоянно живёт в Чехии, в настоящее время отбывает наказание за нанесение тяжкого вреда здоровью (документ о предъявлении обвинения по новому делу он получил прямо в тюремной камере). В 2014-2016 годах белорус неоднократно выезжал на территорию самопровозглашённой ДНР, участвовал в боях против украинских войск и после возвращался в Чехию. В прошлом году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью. А в этом году в июле в отношении мужчины возбудили дело в связи с его участием в вооружённом конфликте на Донбассе.





По чешских законам, присоединение к сепаратистам является преступлением. Об этом напомнил заместитель Верховного прокурора Чехии Адам Башны. По его словам, "поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано только как преступление".



