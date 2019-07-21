«Европа загнивает?»: у пропагандиста Соловьева нашли вид на жительство в ЕС

Источник материала: Партизан

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, который то и дело рассказывает об «ужасах» проживания в странах Запада, сам является обладателем вида на жительство в Италии. Oб этом идет речь в материалах расследования на сайте российского оппозиционера Алексея Навального, являющегося основателем Фонда борьбы с коррупцией.





Также Навальный показал фото документа одиозного ведущего кремлевских пропагандистских шоу. Если верить ему, вид на жительство в государстве, являющимся членом Европейского союза, кроме Соловьева есть и у пятерых его детей.

Отметим, что ранее Фонд борьбы с коррупцией Навального уже показывал документы, судя по которым Соловьев владеет виллой на озере Комо в Италии. Апартаменты он купил в 2013 году, заплатив за них 1,021 млн евро. Более того, Навальный узнал, что в феврале прошлого года Соловьев купил себе автомобиль Maybach. Сам пропагандист прореагировал на эту новость и сказал, что у него есть право на роскошную жизнь в Европе, поскольку он много зарабатывает.

