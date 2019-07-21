«Информации о предыдущем инвесторе нет». «Минсктранс» прокомментировал строительство троллейбусного депо возле Новой Боровой

Напомним, строительство нового троллейбусного депо в Уручье-6 должно было стать стартовой точкой в масштабном проекте российского инвестора «Манолиум-процессинг» по строительству жилой и коммерческой недвижимости в Минске. Они же должны были застроить и участок старого депо в центре города. Однако строительство депо на ул. Гинтовта так и не было завершено, а лакомый участок в центре сейчас застраивает компания «А-100 Девелопмент».





В официальном ответе «Минсктранса» говорится, что «в микрорайоне Уручье-6 осуществляется строительство троллейбусного депо мощностью 220 троллейбусов. Строительная готовность объекта составляет 80%».





Финансирование объекта на данный момент осуществляется за счет бюджета столицы. Ввести депо в эксплуатацию планируется в 2019 году. При этом перепрофилирование данного объекта под иные нужды в настоящее время не предусмотрено.









В запросе на получение информации, помимо прочего, были озвучены вопросы, касающиеся развития спорной ситуации с предыдущим инвестором. Особенно важно было получить данные об итогах третейского суда, расположенного в Гааге, куда собирался обратиться «Манолиум-Процессинг». Тогда компания хотела взыскать с Беларуси более 200 миллионов долларов.





Однако оказалось, что какой-либо «информацией о предыдущем инвесторе государственное предприятие „Минсктранс“ не располагает».



