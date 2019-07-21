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«Информации о предыдущем инвесторе нет». «Минсктранс» прокомментировал строительство троллейбусного депо возле Новой Боровой

22.07.2019 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Строительство троллейбусного депо в Уручье-6 в Минске снова оживает. Получить оперативный комментарий «Минсктранса» тогда не удалось. И вот сегодня пришел официальный ответ: «Информацией о предыдущем инвесторе не располагаем».

Напомним, строительство нового троллейбусного депо в Уручье-6 должно было стать стартовой точкой в масштабном проекте российского инвестора «Манолиум-процессинг» по строительству жилой и коммерческой недвижимости в Минске. Они же должны были застроить и участок старого депо в центре города. Однако строительство депо на ул. Гинтовта так и не было завершено, а лакомый участок в центре сейчас застраивает компания «А-100 Девелопмент».

В официальном ответе «Минсктранса» говорится, что «в микрорайоне Уручье-6 осуществляется строительство троллейбусного депо мощностью 220 троллейбусов. Строительная готовность объекта составляет 80%».

Финансирование объекта на данный момент осуществляется за счет бюджета столицы. Ввести депо в эксплуатацию планируется в 2019 году. При этом перепрофилирование данного объекта под иные нужды в настоящее время не предусмотрено.


В запросе на получение информации, помимо прочего, были озвучены вопросы, касающиеся развития спорной ситуации с предыдущим инвестором. Особенно важно было получить данные об итогах третейского суда, расположенного в Гааге, куда собирался обратиться «Манолиум-Процессинг». Тогда компания хотела взыскать с Беларуси более 200 миллионов долларов.

Однако оказалось, что какой-либо «информацией о предыдущем инвесторе государственное предприятие „Минсктранс“ не располагает».
 
Теги: Минск
 
 
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Строительство троллейбусного депо в Уручье-6 в Минске снова оживает. Получить оперативный комментарий «Минсктранса» тогда не удалось. И вот сегодня пришел...
 
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