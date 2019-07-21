Представитель белорусского Центризбиркома работал на украинских выборах в качестве наблюдателя ОБСЕ

Это главный специалист отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной комиссии Глеб Хмелёв. Напомним, что применительно к белорусским выборам наш Центризбирком всегда называл выводы экспертов ОБСЕ необъективными.





Помимо г-на Хмелева, по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Украины в качестве экспертов в международной программе по изучению особенностей подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, приняли участие члены белорусского ЦИК Сергей Калиновский – он же начальниу Управления юстиции Брестского облисполкома и Игорь Плышевский, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома.





Вот только вряд ли с этого будет толк. Не зря по байнету гуляет горькая шутка: пока в Украине проходят выборы, в Беларуси выросло целое поколение, которое не знает ни что такое выборы, ни что такое парламент.