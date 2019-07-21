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Представитель белорусского Центризбиркома работал на украинских выборах в качестве наблюдателя ОБСЕ
Источник материала: Партизан
Оказывается, в белорусском ЦИК хорошо знают, как должны проходить выборы, чтобы они были признаны свободными, открытыми и демократичными по европейским стандартам. Так, на нынешних выборах в парламент Украины — Верховную Раду — представитель белорусского Центризбиркома работал в качестве наблюдателя миссии ОБСЕ.
Это главный специалист отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной комиссии Глеб Хмелёв. Напомним, что применительно к белорусским выборам наш Центризбирком всегда называл выводы экспертов ОБСЕ необъективными.
Помимо г-на Хмелева, по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Украины в качестве экспертов в международной программе по изучению особенностей подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, приняли участие члены белорусского ЦИК Сергей Калиновский – он же начальниу Управления юстиции Брестского облисполкома и Игорь Плышевский, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома.
Вот только вряд ли с этого будет толк. Не зря по байнету гуляет горькая шутка: пока в Украине проходят выборы, в Беларуси выросло целое поколение, которое не знает ни что такое выборы, ни что такое парламент.
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Оказывается, в белорусском ЦИК хорошо знают, как должны проходить выборы, чтобы они были признаны свободными, открытыми и демократичными по европейским...
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