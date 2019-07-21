Погода на неделе: тепло во второй половине

Источник материала: Новости Дзержинска

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в первой половине недели, с четверга установится теплая сухая погода.

Во вторник, 23 июля, под влиянием фронтальных разделов ночью по северо-восточной части, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, местами возможны грозы и сильные дожди. Ночью и утром по западу ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса.

В среду, 24 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 21-27.

В четверг, 25 июля, будет без существенных осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 22-29 градусов.

В пятницу, субботу и воскресенье, 26-28 июля, будет преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля, днем - плюс 23-29.



