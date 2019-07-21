Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью гендиректора МАГАТЭ

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования семье генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано. сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ушел из жизни выдающийся международный деятель, который посвятил себя идее нераспространения ядерного оружия, развития и применения мирного атома для поддержания благополучия во всем мире", - говорится в соболезновании президента.

Лукашенко также отметил, что благодаря своей мудрости, дальновидности и плодотворной работе Амано по праву заслужил признание и уважение в мировом масштабе.

Как сообщалось, МАГАТЭ сообщило о смерти Юкия Амано в понедельник. Пост генерального директора МАГАТЭ Амано занял в 2009 году.