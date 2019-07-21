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Зерновые убраны в Беларуси уже на 20% площадей, намолочено 1,4 млн тонн – Минсельхозпрод

22.07.2019 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Сельскохозяйственные организации Беларуси к 22 июля убрали зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на 20% площадей, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия страны.

"Намолочено 1,4 млн тонн зерна при средней урожайности 32,2 ц/га", - проинформировали в министерстве.

В целом по республике урожайность зерна на текущий момент на 4,2 ц/га выше прошлогодней.  Урожайность более 40 ц/га отмечается в 12 сельхозорганизациях, более 50 ц/га – у 30 организаций.

Как сообщили в Минсельхозпроде, к настоящему времени уже завершена уборка озимой сурепицы и озимого ячменя. Завершаются работы по озимому рапсу (убран с 91% площадей). Намолочено 594,5 тыс. тонн маслосемян рапса.

По данным ведомства, для уборки и доработки урожая зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях республики имеется 8,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 4,6 тыс. приставок для уборки рапса, 2,6 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов. "По состоянию на 22 июля готовность парка зерноуборочных комбайнов составляет 93,3%, зерноочистительно-сушильных комплексов – 92%", - проинформировали в Минсельхозпроде.

Там также отметили, что одновременно с уборкой началась заготовка продовольственного зерна для государственных нужд. Осуществляется она круглосуточно организациями хлебопродуктов и их производственными участками в 82 пунктах приема зерна.

Наряду с уборкой зерновых и рапса проводятся работы по тереблению льна, продолжается второй укос многолетних трав, сев пожнивных и поукосных культур, уход за посевами и другие полевые работы.

Как сообщалось, уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в текущем году в сельхозорганизациях Беларуси составляет около 2,2 млн га.

Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси ( в первоначальном весе с учетом кукурузы) в 2019 году прогнозировался на уровне 8,35 млн тонн.

По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. Из-за сложных погодных условий недобор зерна к уровню 2017 года составил более 1,8 млн тонн.

Ранее в Минсельхозпроде констатировали, что в текущем году также сложились неблагоприятные условия для формирования урожая (засуха, а затем шквалистые ливни в ряде регионов), однако отмечали, что "на местах предпринимаются все меры для того, чтобы минимизировать потери".

 
 
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Сельскохозяйственные организации Беларуси к 22 июля убрали зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) на 20% площадей, сообщили в министерстве...
 
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