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Western Union установил месячный лимит на трансграничные переводы

22.07.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 9500 долларов в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше было 5000 долларов для одной операции. Ограничения – это лишь часть мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Больше новостей экономики за 22 июля здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 9500...
 
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