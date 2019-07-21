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Western Union установил месячный лимит на трансграничные переводы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 9500 долларов в месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Раньше было 5000 долларов для одной операции. Ограничения – это лишь часть мероприятий, которые платежная система проводит в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
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Новости Беларуси. Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 9500...
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