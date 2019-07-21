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Помощник президента России написал художественный роман о Донбассе
Источник материала: Партизан
По крайней мере, российские политические обозреватели уверены, что за псевдонимом Натан Дубовицкий стоит именно помощник президента России Владислав Сурков.
Отрывки из книги уже опубликовал журнал «Русский пионер».
Первые отзывы прочитавших приблизительно такие (
«События и размышления, описанные в нем (в романе – прим.), не могли бы в полном виде лечь в основу новостей ни на российском, ни на украинском телевидении. Герои любят Донбасс и Россию, верят в идею войны против Украины и отважны в бою. При этом автор в красках описывает их пороки и плохие поступки: варварство, бандитизм, предательство, трусость, гордыню. Местами их можно принять за откровенных идиотов. Повесть пропитана иронией и сарказмом. Дубовицкий-Сурков, не стесняясь в выражениях, троллит своих персонажей, их поведение и складывающиеся ситуации. Художественные приемы как бы намекают: "руководство" "ДНР" живет, как пауки в банке.
Если принять за чистую моменту элементы фактажа, читатель может узнать из произведения, кто и каким образом убил руководителя "ДНР" Александра Захарченко.
Если вообще коротко, то в повести есть умные хорошие светлые люди, которые организовали ОРДЛО и дали свободу миллиону тупых идиотов. И вот этот миллион никчемных тупых идиотов "превратили Новороссию в х...ню".
Название романа, надо сказать, с претензией – «Подражание Гомеру».
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По крайней мере, российские политические обозреватели уверены, что за псевдонимом Натан Дубовицкий стоит именно помощник президента России Владислав Сурков.
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