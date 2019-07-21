Помощник президента России написал художественный роман о Донбассе









Отрывки из книги уже опубликовал журнал «Русский пионер».





цитата по ЖЖ ). Первые отзывы прочитавших приблизительно такие ().





«События и размышления, описанные в нем (в романе – прим.), не могли бы в полном виде лечь в основу новостей ни на российском, ни на украинском телевидении. Герои любят Донбасс и Россию, верят в идею войны против Украины и отважны в бою. При этом автор в красках описывает их пороки и плохие поступки: варварство, бандитизм, предательство, трусость, гордыню. Местами их можно принять за откровенных идиотов. Повесть пропитана иронией и сарказмом. Дубовицкий-Сурков, не стесняясь в выражениях, троллит своих персонажей, их поведение и складывающиеся ситуации. Художественные приемы как бы намекают: "руководство" "ДНР" живет, как пауки в банке.





Если принять за чистую моменту элементы фактажа, читатель может узнать из произведения, кто и каким образом убил руководителя "ДНР" Александра Захарченко.





Если вообще коротко, то в повести есть умные хорошие светлые люди, которые организовали ОРДЛО и дали свободу миллиону тупых идиотов. И вот этот миллион никчемных тупых идиотов "превратили Новороссию в х...ню".





Название романа, надо сказать, с претензией – «Подражание Гомеру».