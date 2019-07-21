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В Минобре определили перечень выпускных экзаменов в учебном году-2019/2020

22.07.2019 19:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Постановлением Министерства образования от 10 июля 2019 г. № 105 установлены формы проведения выпускных экзаменов в 2019/2020 учебном году и перечень учебных предметов, по которым проводятся выпускные экзамены. Постановление опубликовано на Национальном правовом портале Республики Беларусь.

Согласно документу, по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы базового образования обязательными являются "белорусский язык" в письменной форме; "русский язык" в письменной форме и "математика" в письменной форме.

Кроме того, для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на II ступени общего среднего образования осуществляются на языке национального меньшинства – польском или литовском, – наряду с вышеперечисленными предметами, обязательным также утвержден "польский язык" в письменной форме или "литовский язык". Это же правило касается выпускников школ искусств, а также учащихся, завершивших обучение на III ступени общего среднего образования.

В Минобре определили перечень выпускных экзаменов в учебном году-2019/2020
Для учащихся базовой школы – колледжа искусств, средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств вместе с основными (белорусский, русский, математика) в постановлении определен выпускной экзамен на выбор (в практической форме) – по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей учащихся в области отдельных видов искусств.

По завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования учащихся при освоении содержания образовательной программы среднего образования обязательными являются: "математика" в письменной форме; "белорусский язык" или "русский язык" по выбору учащегося в письменной форме; "иностранный язык" в устной форме и "история Беларуси" в устной форме.

Учащиеся средней школы – колледжа искусств, гимназии – колледжа искусств на III ступени общего среднего образования дополнительно сдают практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 г.

 
 
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Постановлением Министерства образования от 10 июля 2019 г. № 105 установлены формы проведения выпускных экзаменов в 2019/2020 учебном году и перечень учебных предметов, по...
 
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