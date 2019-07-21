Послы G7 на Украине считают, что выборы в Раду прошли с соблюдением основных прав и свобод

Источник материала: Интерфакс

Послы стран "Большой семерки" (G7) на Украине приветствовали проведение выборов в Раду на конкурентной основе, с соблюдением основных прав и свобод.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник в аккаунте послов G7 в Украине в соцсети Твиттер.

"Большая семерка" объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.