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Послы G7 на Украине считают, что выборы в Раду прошли с соблюдением основных прав и свобод

22.07.2019 19:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Послы стран "Большой семерки" (G7) на Украине приветствовали проведение выборов в Раду на конкурентной основе, с соблюдением основных прав и свобод.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник в аккаунте послов G7 в Украине в соцсети Твиттер.

"Большая семерка" объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

 
 
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Послы стран "Большой семерки" (G7) на Украине приветствовали проведение выборов в Раду на конкурентной основе, с соблюдением основных прав и свобод.
 
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