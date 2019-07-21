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В Пинске спасли тонущего рыбака

22.07.2019 21:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мужчина по счастливой случайности остался жив.

В Пинске спасли тонущего рыбака

Река Пина

Как рассказал Медиа-Полесью начальник Пинской спасательной станции ОСВОД Александр Каменев, происшествие случилось утром 21 июля на реке Пина:

- Напротив наблюдательной вышки нашей спасательной станции из двухместной резиновой лодки ловил рыбу 52-летний пинчанин.

Матрос-спасатель вёл наблюдение за рекой и обратил внимание на то, что резиновая лодка оказалась пустой.

- В 11.35 был подан сигнал тревоги, в 11.37 спасательный катер был на месте происшествия, – рассказывает Александр Каменев. - Оказалось, что рыбак выпал из лодки и его со смотровой вышки не было видно.

Мужчина был серьёзно выпившим и не мог самостоятельно забраться в лодку. По мнению нашего собеседника, через несколько минут горе-рыбак мог утонуть:

- Если бы он ловил рыбу вне поля зрения нашего наблюдателя, то всё закончилось бы печально. Но спасатели вовремя достали пинчанина из воды и доставили на берег, кстати, на нём не было спасательного жилета.

Александр Каменев обращает внимание граждан на то, что рыбакам не стоит выходить на воду без спасательных средств и в состоянии алкогольного опьянения. Если не соблюдать меры предосторожности в поведении на воде, то возможность трагичного развития ситуации возрастает многократно.

 
 
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  Мужчина по счастливой случайности остался жив. Река Пина Как рассказал Медиа-Полесью начальник Пинской спасательной станции ОСВОД Александр Каменев,...
 
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