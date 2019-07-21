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Мужчина в трусах выбрался из окна 9-го этажа, чтобы покурить: видео очевидца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Табачный экстрим: пользователи сети обсуждают видео с улицы Авроровской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вечером 21 июля, вероятно, один из жильцов с минимальным набором одежды выбрался из окна 9-го этажа, встал на узкий бордюр и курил. Очевидцы утверждают, мужчина был нетрезв. К счастью, устойчивости хватило, чтобы безопасно вернуться в квартиру. Позднее мужчину задержали правоохранители.
К слову, уже 27 июля мест для курения станет меньше. Вступит в силу новый декрет, который запрещает курить в поездах, на летних террасах, в заведениях общепита и на детских площадках. А в общественных местах для этого оборудуют специальные зоны.
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Новости Беларуси. Табачный экстрим: пользователи сети обсуждают видео с улицы Авроровской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вечером 21 июля,...
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