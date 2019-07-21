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Тройная авария на Чкалова: столкнулись две легковушки и маршрутка, четыре человека пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утро 22 июля в столице началось с масштабного ДТП. На Чкалова столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Четыре пассажира пострадали, они были госпитализированы. Предварительная версия – несоблюдение дистанции. Сейчас выясняются все детали происшествия.
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Новости Беларуси. Утро 22 июля в столице началось с масштабного ДТП. На Чкалова столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси, сообщили в программе...
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