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Тройная авария на Чкалова: столкнулись две легковушки и маршрутка, четыре человека пострадали

22.07.2019 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утро 22 июля в столице началось с масштабного ДТП. На Чкалова столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тройная авария на Чкалова: столкнулись две легковушки и маршрутка, четыре человека пострадали

Четыре пассажира пострадали, они были госпитализированы. Предварительная версия – несоблюдение дистанции. Сейчас выясняются все детали происшествия.

Тройная авария на Чкалова: столкнулись две легковушки и маршрутка, четыре человека пострадали

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Новости Беларуси. Утро 22 июля в столице началось с масштабного ДТП. На Чкалова столкнулись два легковых автомобиля и маршрутное такси, сообщили в программе...
 
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