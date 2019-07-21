Авария на Жилуновича: пьяный водитель наехал на бордюр, а затем перевернулся

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днем 22 июля на Жилуновича водитель Citroen не справился с управлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Он наехал на бордюный камень и вылетел с дороги, после чего машина перевернулась. Обошлось без пострадавших. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.



