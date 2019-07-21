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Авария на Жилуновича: пьяный водитель наехал на бордюр, а затем перевернулся

22.07.2019 20:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днем 22 июля на Жилуновича водитель Citroen не справился с управлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на Жилуновича: пьяный водитель наехал на бордюр, а затем перевернулся

Он наехал на бордюный камень и вылетел с дороги, после чего машина перевернулась. Обошлось без пострадавших. Освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Авария на Жилуновича: пьяный водитель наехал на бордюр, а затем перевернулся

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Новости Беларуси. Днем 22 июля на Жилуновича водитель Citroen не справился с управлением, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он наехал на бордюный...
 
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