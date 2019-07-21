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«Ощутила легкость в организме»: в Пружанском районе начали добывать уникальную лечебную грязь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лекарства, созданные самой природой. Не имеющую аналогов сапропель начали добывать в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ценный продукт уже используют в грязелечении. Причем не в переработанном, а в естественном виде. Процедура с так называемой «живой» грязью уже доступна в санатории «Ружанский», а от ее эффекта в восторге все гости здравницы.
Лечить болезни грязью – идея не новая. Как известно, это кладезь минеральных и органических веществ. Однако для медицины в большинстве случаев добытую со дна озер сапропель подвергают обработке. Вместе с ней продукт утрачивает и часть своих целебных свойств.
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
В санатории «Ружанский» решили не только заменить привозную грязь своей, но и использовать ее в натуральном виде. Недаром такую лечебную грязь называют «живой», ведь положительный эффект после нескольких сеансов можно ощутить во всем организме.
Денис Герасимович, врач-педиатр 1 категории ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Сегодня процедуре с «живой» грязью нет аналогов во всей Беларуси. Нет отбоя и среди отдыхающих в «Ружанском». Елена Герасимук раньше на оздоровление ездила за сотни километров. Теперь вопрос, где бороться с бронхиальной астмой, перед женщиной уже не стоит.
Елена Герасимук, жительница города Березы:
В свою очередь санаторий предлагает гостям больше 100 различных процедур, а также комплексное оздоровление и отдых в уникальном месте.
«Ружанский» окружает природа удивительной красоты. Сам же санаторий состоит из соединенных между собой пяти жилых корпусов и одновременно может принимать до 400 гостей. В самом сердце соснового леса есть все необходимое для оздоровления и активного отдыха. Тот, кто побывал здесь, как правило, возвращается. И это лучшее доказательство качества.
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Новости Беларуси. Лекарства, созданные самой природой. Не имеющую аналогов сапропель начали добывать в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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