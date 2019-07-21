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«Надеюсь на бюджет пройти»: какие специальности в минском медколледже наиболее популярны в 2019-м?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские ССУЗЫ начали прием документов. Большой наплыв абитуриентов в этом году в Минском медицинском колледже. Здесь даже увеличили набор на 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за ажиотажа приемной комиссии вызвались помогать волонтеры. Они работают с заявлениями, оформляют личные дела, проводят консультации, в том числе, и в социальных сетях. Корреспондент Оксана Семашко знает подробности.
Оксана Семашко, СТВ:
Екатерина приехала поступать в мед из небольшого агрогородка Гродненской области. Зубрила все, что было можно, ведь обещала родным (кстати, медикам), что обязательно поступит. Волнение только сейчас ушло на второй план – девушка подает документы с высокими баллами.
Екатерина Тарасевич, абитуриентка:
Номер 48, пройдите, пожалуйста, к свободному волонтеру.
В 2019 году приемную комиссию существенно разгрузили волонтеры. Активисты второго и третьего курсов колледжа помогают правильно заполнить заявления и договоры на поступление, оформляют личные дела и консультируют абитуриентов не только вживую, но и в соцсетях.
Мария Воробей, волонтер:
Дмитрий Савостей, председатель профкома Белорусского государственного медицинского колледжа:
В медколледж сегодня могут поступить выпускники 11-х классов. На выбор абитуриентам – сестринское, лечебное, зубопротезное дело и фармацевтика. По сравнению с 2017 годом набор здесь увеличился на 100 человек. В 2018-м конкурс на сестринское дело был 1,5 человека на место, на фармацию – 2. В 2019 году проявляют интерес абитуриенты из России, Ирака и Туркменистана.
Людмила Валюк, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медицинского колледжа:
Примечательно, что на полторы тысячи всего 150 учащихся медицинского колледжа – юноши.
– Вы будущий фельдшер. Не страшно при виде анатомических препаратов?
Наша съемочная группа решила проверить абитуриентов на профпригодность. Как оказалось, анатомические лаборатории нисколько не пугают будущих медиков.
Татьяна Федоренко, абитуриентка:
Всего в нашей стране около 20 колледжей, где готовят медработников. Выпускников этого спустя два года учебы нарасхват забирают работать в больницах Минска и областных городах. Поэтому многие целенаправленно идут поступать не в вуз, а сюда, чтоб поскорее приступить к практической работе. Тем более что как бюджетнику, так и платнику первое рабочее место здесь гарантируют.
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Новости Беларуси. Белорусские ССУЗЫ начали прием документов. Большой наплыв абитуриентов в этом году в Минском медицинском колледже. Здесь даже увеличили набор на...
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