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Минобороны предупредило о появлении военной техники на крупных автомагистралях

22.07.2019 21:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Беларуси будет проводиться проверка боевой готовности Вооруженных сил, сообщает Министерство обороны.


Фото: Министерство обороны

«В период с 23 по 24 июля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областях ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач в рамках проверки боевой готовности», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения «повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения».

 
 
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В период с 23 по 24 июля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областях ожидается движение колонн военной и специальной техники.
 
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