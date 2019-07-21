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Минобороны предупредило о появлении военной техники на крупных автомагистралях
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни в Беларуси будет проводиться проверка боевой готовности Вооруженных сил,
«В период с 23 по 24 июля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областях ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач в рамках проверки боевой готовности», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения «повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения».
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В период с 23 по 24 июля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областях ожидается движение колонн военной и специальной техники.
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