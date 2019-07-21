Гриб, Трусов, Вешторд, Борисов: от социал-демократов на парламентские выборы пойдут «тяжеловесы»

Однако предварительные наметки уже есть.





«Продлевать сроки руководства партией точно не будем – ни по количеству, ни по продолжительности» - отшутился председатель Грамады Игорь Борисов на вопрос о сути предлагаемых изменений в Уставе. – Изменения чисто технические, которые накапливались долгие годы. В прошлом году мы проводили двухдневную конференцию, на которой изменения в Уставе прозвучали и были обобщены.





- Скандалов в партии не наблюдается: во время парламентской кампании места всем хватит, - шутит Иг орь Борисов. – Скандалить ни повода, ни причины.





Среди потенциальных кандидатов в депутаты называются достаточно известные персоны: председатель Грамады Игорь Борисов, первый заместитель Алексей Сигаев, заместитель председателя Анна Канюс, генсек партии Мечислав Гриб, бывшая председатель БСДП Ирина Вешторд, об участии в парламентской кампании также заявлял член ЦК партии Олег Трусов. В качестве кандидатов будут выдвигаться и руководители областных организаций: Игорь Масловский, Язэп Полубятко, Алесь Абрамович, Николай Лавицкий…





Хотя у председателя Центральной ревизионной комиссии Анатолия Сидоревича свой взгляд на парламентскую кампанию: незачем цацкаться с действующей властью, незачем ее легитимизировать своим участием в кампании.





В общем ситуация в партии не отличается монолитностью.









- Позиция Сидоревича правильная и понятная. Но участие в парламентской кампании мы включили в стратегический план деятельности, и в решениях Центрального комитета: кто не хочет участвовать – пусть не мешает. Мы прекрасно понимаем, что выборов нет. Если партия не будет участвовать в кампании, то какой смысл в ее существовании как политической организации? У партии есть предвыборная платформа, есть программа действий, разработаны партийные месседжи, сейчас работаем над дизайном листовок и плакатов для кандидатов. Вполне естественно, что часть наших членов выступает против участия в кампании, - подчеркнул Игорь Борисов.





Пока социал-демократы стараются не заглядывать за парламентскую кампанию.





- У нас создана комиссия по участию в президентской избирательной кампании, но из-за парламентской кампании комиссия еще не начинала работу, - добавил председатель партии.







