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Хоккеистов КХЛ обяжут носить пиджаки и галстуки

22.07.2019 20:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игроки команд Континентальной хоккейной лиги должны приезжать на матчи в одежде формального стиля, об этом в понедельник сообщила пресс-служба КХЛ на своей сайте.

Соответствующие изменения были приняты на заседании директоров в июле и официально утверждены в регламенте Лиги.

В соответствии с изменениями на все домашние встречи игроки обязаны приезжать в костюмах единого образца, в которые входят пиджак, брюки, рубашка и галстук.

При этом допускается, что на гостевых матчах хоккеисты могут появляться в спортивной форме единого образца с символикой клуба. Тем не менее, в КХЛ рекомендовали спортсменам придерживаться классического стиля в одежде.

Ранее подобное правило распространялось лишь на тренерский штаб и обслуживающий персонал команд Лиги.

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/20 стартует 1 сентября, его откроет встреча московского ЦСКА и омского "Авангарда". Календарь игр, при составлении которого учитывались интересы клубов, болельщиков, ТВ-партнеров и национальных сборных, был представлен 11 июля.
 
 
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Игроки команд Континентальной хоккейной лиги должны приезжать на матчи в одежде формального стиля, об этом в понедельник сообщила пресс-служба КХЛ на своей сайте.
 
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