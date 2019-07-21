Хоккеистов КХЛ обяжут носить пиджаки и галстуки

Соответствующие изменения были приняты на заседании директоров в июле и официально утверждены в регламенте Лиги.





В соответствии с изменениями на все домашние встречи игроки обязаны приезжать в костюмах единого образца, в которые входят пиджак, брюки, рубашка и галстук.





При этом допускается, что на гостевых матчах хоккеисты могут появляться в спортивной форме единого образца с символикой клуба. Тем не менее, в КХЛ рекомендовали спортсменам придерживаться классического стиля в одежде.





Ранее подобное правило распространялось лишь на тренерский штаб и обслуживающий персонал команд Лиги.





Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ сезона 2019/20 стартует 1 сентября, его откроет встреча московского ЦСКА и омского "Авангарда". Календарь игр, при составлении которого учитывались интересы клубов, болельщиков, ТВ-партнеров и национальных сборных, был представлен 11 июля.



