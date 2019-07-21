Во Франции нашли пропавшую более 50 лет назад подлодку









BBC , на борту субмарины находилось 52 человека. Возобновить ее поиски специалистов убедили родственники подводников. Как сообщает, на борту субмарины находилось 52 человека. Возобновить ее поиски специалистов убедили родственники подводников.





Поисковая команда еще раз проанализировала данные о ЧП, а также сведения о приливах. Обнаружить подлодку смогли моряки судна, принадлежащего американской частной компании. Французские СМИ уточняют, что «Минерву» нашли в 45 км от Тулона на глубине 2370 м.





Как отмечает BBC, точные обстоятельства того, что случилось с «Минервой», не были обнародованы.