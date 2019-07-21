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Во Франции нашли пропавшую более 50 лет назад подлодку

22.07.2019 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны Франции объявило в понедельник об обнаружении подлодки «Минерва», которая исчезла недалеко от порта Тулон в январе 1968 года.



Как сообщает BBC, на борту субмарины находилось 52 человека. Возобновить ее поиски специалистов убедили родственники подводников.

Поисковая команда еще раз проанализировала данные о ЧП, а также сведения о приливах. Обнаружить подлодку смогли моряки судна, принадлежащего американской частной компании. Французские СМИ уточняют, что «Минерву» нашли в 45 км от Тулона на глубине 2370 м.

Как отмечает BBC, точные обстоятельства того, что случилось с «Минервой», не были обнародованы.
 
 
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Министерство обороны Франции объявило в понедельник об обнаружении подлодки «Минерва», которая исчезла недалеко от порта Тулон в январе 1968 года.
 
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