ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деревню – в хорошие руки: уникальная акция пройдет 27 июля в Речицком районе

22.07.2019 20:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Передать культурно-исторические ключи от арт-деревни «Чырвоны Кастрычнік» решили нынешние жители 27 июля в 15 часов.


Фото предоставлено жителями арт-деревни 

Почти 10 лет назад трое гомельчан нашли пустующий поселок Красный Октябрь в Речицком районе и осели в этом красивейшем уголке Полесья навсегда. Сегодня они – единственные жители населенного пункта на берегу Днепра. Как сами признаются, не сеют, не пашут, но и не бездельничают. 

Их поле деятельности – интернет: через «всемирную паутину» они находят заказы для работы. А из поселка создали арт-деревню. Сюда приезжают создавать и творить фотографы, художники и просто любители тишины. Новоиспеченные сельские жители не застали коренных сельчан, и деревня продолжает оставаться во многом terra incognito. Они пытались собрать краеведческую информацию, о своем населенном пункте, но результаты работы оказались не столь велики, как ожидалось. Хотя за несколько лет и продвинулись в своем поиске, завязали переписку с выходцами из деревни. 

– Без непосредственного участия людей, которые основали и построили Красный Октябрь, не случится культурной преемственности, – считают вчерашние гомельчане. – Важно, чтобы эти люди, которые сейчас разъехались по разным городам и даже странам, могли встречаться у себя на малой родине и чтобы съезжались не только на Радоницу и не только на кладбище, как это бывает во многих «умерших» деревнях, а приезжали в живую деревню, словно к родным и близким. 


Во время встречи 27 июля организаторы ожидают около 15–20 бывших ее жителей, родившихся на этой земле. Сейчас они готовят программу для гостей. Планируется организовать прогулку по территории поселка, где на месте бывших домов установят таблички с информацией об их хозяевах. Приезжим расскажут происхождении названий местных урочищ. Затем за общим столом под живую музыку новые и бывшие жители пересмотрят старые фотографии и поделятся личными историями, связанными с землей, которая их объединила. Для прессы будет организован кемпинг с возможностью ночевки. 
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Передать культурно-исторические ключи от арт-деревни «Чырвоны Кастрычнік» решили нынешние жители 27 июля в 15 часов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: тепло во второй половине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика