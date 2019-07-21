Деревню – в хорошие руки: уникальная акция пройдет 27 июля в Речицком районе





Фото предоставлено жителями арт-деревни





Почти 10 лет назад трое гомельчан нашли пустующий поселок Красный Октябрь в Речицком районе и осели в этом красивейшем уголке Полесья навсегда. Сегодня они – единственные жители населенного пункта на берегу Днепра. Как сами признаются, не сеют, не пашут, но и не бездельничают.





Их поле деятельности – интернет: через «всемирную паутину» они находят заказы для работы. А из поселка создали арт-деревню. Сюда приезжают создавать и творить фотографы, художники и просто любители тишины. Новоиспеченные сельские жители не застали коренных сельчан, и деревня продолжает оставаться во многом terra incognito. Они пытались собрать краеведческую информацию, о своем населенном пункте, но результаты работы оказались не столь велики, как ожидалось. Хотя за несколько лет и продвинулись в своем поиске, завязали переписку с выходцами из деревни.





– Без непосредственного участия людей, которые основали и построили Красный Октябрь, не случится культурной преемственности, – считают вчерашние гомельчане. – Важно, чтобы эти люди, которые сейчас разъехались по разным городам и даже странам, могли встречаться у себя на малой родине и чтобы съезжались не только на Радоницу и не только на кладбище, как это бывает во многих «умерших» деревнях, а приезжали в живую деревню, словно к родным и близким.









Во время встречи 27 июля организаторы ожидают около 15–20 бывших ее жителей, родившихся на этой земле. Сейчас они готовят программу для гостей. Планируется организовать прогулку по территории поселка, где на месте бывших домов установят таблички с информацией об их хозяевах. Приезжим расскажут происхождении названий местных урочищ. Затем за общим столом под живую музыку новые и бывшие жители пересмотрят старые фотографии и поделятся личными историями, связанными с землей, которая их объединила. Для прессы будет организован кемпинг с возможностью ночевки.