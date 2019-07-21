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Алекс Кремер: Белорусов обложили налогом на поддержку госпредприятий

22.07.2019 19:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным Нацбанка, кредитные обязательства госпредприятий, по которым те с высокой степенью вероятности не смогут рассчитаться самостоятельно, составляют до 14% ВВП, пишет в своем блоге глава ВБ в Беларуси Алекс Кремер.

Эксперт видит в госпредприятиях основной источник роста государственного долга, так как «всякий раз, когда предприятие и далее теряет деньги, какой-либо кредит, субсидия или неоплаченный долг должны покрывать эту разницу». Кремер также напомнил, что, по данным МВФ, общий объем господдержки, оказанной госпредприятиям в 2015 году, составил 9,5% ВВП. Другими словами, среднестатистический белорус отдавал 10 копеек с каждого заработанного рубля на поддержку госпредприятий.

Вполне вероятно, что в 2020-2022 годах экономика Беларуси подвергнется существенной корректировке, чтобы сократить разрыв между расходами и доходами. Эта корректировка будет либо спланированной и структурированной, что будет тяжело, либо же она будет стихийной и деструктивной, что будет еще тяжелее.
 
 
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По данным Нацбанка, кредитные обязательства госпредприятий, по которым те с высокой степенью вероятности не смогут рассчитаться самостоятельно, составляют до 14%...
 
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