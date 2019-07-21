Вcтал конвейер Белджи

Ex-press.by . Возобновить сборку автомобилей конвейера планируется 5 августа. Двухнедельная остановка, во время которой большая часть коллектива отправлена в очередные отпуска, необходима для проведения плановых профилактических и ремонтных работ на оборудовании, пишет





К настоящему времени ежемесячный минимум выпуска автомобилей установлен на уровне 1700 машин, однако за превышение этого уровня работники премируются, что позволяет достигать объема производства 2000 машин в месяц. Чтобы делать такой объем, приходится работать сверхурочно и в выходные.





Напомним, администрация СЗАО «БЕЛДЖИ» обрела право привлекать сотрудников без согласования с ними к работе в выходные дни и в сверхурочное время до 31 декабря. Соответствующий приказ был подписан в начале года первым заместителем министра промышленности Беларуси, и. о. генерального директора СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадием Свидерским.



