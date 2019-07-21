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США могли бы выиграть афганскую войну за 10 дней, считает Трамп
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты могли бы в короткие сроки одержать победу в войне с Афганистаном.
"Я мог бы выиграть эту войну за неделю", - сказал Трамп после встречи в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
"Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней", - добавил американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что не хотел бы выбирать этот путь, поскольку он неминуемо привел бы к гибели людей.
"Я не хочу убивать 10 млн человек", - сказал президент США.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан встретились ранее в понедельник в Вашингтоне.
Трамп на переговорах с Имраном Ханом также заявил, что США готовы стать посредником в урегулировании кашмирского вопроса между Пакистаном и Индией.
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Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты могли бы в короткие сроки одержать победу в войне с Афганистаном. "Я мог бы выиграть эту...
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