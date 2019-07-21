"Марибор", АИК или "Сараево": с кем сыграет БАТЭ в еврокубках?

Источник материала: Интерфакс

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу БАТЭ сыграет с "Русенборгом". В понедельник прошла жеребьевка еврокубков, определившая соперников борисовского клуба далее.

Так, в случае победы на данном этапе, БАТЭ сыграет с сильнейшей командой из пары "Марибор" – АИК. Если же БАТЭ по сумме двух матчей окажется слабее, команда продолжит выступление на евроарене в Лиге Европы. И ее ближайшим соперником будет "Сараево".

Противостояние же БАТЭ и "Русенборга" состоится 24 и 31 июля. Первый матч белорусы проведут на своем поле.

Еще один белорусский клуб, солигорский "Шахтер", в случае победы над "Эсбьергом" во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы на следующей стадии отбора встретится с сильнейшей командой из пары "Торино" — "Дебрецен".