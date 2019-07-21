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В Гомеле создают «зелёную карту» парков и скверов. Горожане могут высказывать своё мнение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гомель решил вернуть себе звание самого зеленого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аллеи каштанов и городские парки когда-то были лицом областного центра, но в начале XXI века зелени на улицах стало гораздо меньше. Об этом говорят проведенные обследования. Даже в самом «зеленом» Центральном районе Гомеля озелененных территорий в три раза меньше нормы: всего 9,5 квадратных метров вместо положенных 27.
Первый шаг на пути к исправлению – создание «зеленой карты города», официального документа, учитывающего все парки и скверы областного центра.
Елена Павлова, начальник отдела охраны окружающей среды УП «БелНИИ Градостроительства»:
Денис Кобрусев, эколог:
Где и что озеленять, интересуются у горожан. Свое мнение в специальных анкетах уже высказали более полутысячи гомельчан. Время оставить свое пожелание у жителей полумиллионного города есть до конца сентября 2019 года.
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Новости Беларуси. Гомель решил вернуть себе звание самого зеленого города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аллеи каштанов и городские парки когда-то...
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