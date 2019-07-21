ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внезапные наводнения в Турции привели к гибели человека, ещё шестеро числятся пропавшими без вести

22.07.2019 22:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Стихия застала врасплох жителей северо-западных провинций. Вода поднялась так быстро, что некоторые деревни за считанные минуты скрылись из виду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внезапные наводнения в Турции привели к гибели человека, ещё шестеро числятся пропавшими без вести

Жителям пришлось спасаться на крышах домов. С помощью вертолетов спасатели эвакуировали около 70 человек. Мощные потоки смывали автомобили и целые здания. Чтобы удержать свои машины, люди выстраивались в живые цепочки.

Внезапные наводнения в Турции привели к гибели человека, ещё шестеро числятся пропавшими без вести

В пострадавших районах продолжают работать бригады спасателей. Они вывозят людей в безопасные места и разыскивают пропавших.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Стихия застала врасплох жителей северо-западных провинций. Вода поднялась так быстро, что некоторые деревни за считанные минуты скрылись из виду,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пиджак молодежный мужской в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика