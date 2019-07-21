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Умер гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано

22.07.2019 22:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Главе МАГАТЭ было 72 года. О причинах его смерти пока ничего не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано

Японский дипломат с 2005 года был послом в агентстве, а уже в 2009-м занял должность руководителя организации.

В апреле 2016-го Юкия Амано приезжал с визитом в Беларусь. Посетив строительную площадку БелАЭС в Островце, дипломат назвал станцию одним из самых успешных проектов в мире, а Беларусь среди новичков в мировом ядерном клубе – наиболее подготовленной страной.

Умер гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано

Соболезнования семье генерального директора МАГАТЭ Юкия Амано выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Люди в материале: Юкия Амано
 
 
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Новости мира. Главе МАГАТЭ было 72 года. О причинах его смерти пока ничего не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Японский дипломат с 2005 года...
 
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