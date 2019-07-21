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ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы в стране состоявшимися
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Голосование прошло 21 июля. После обработки более 70 % протоколов партия президента Украины «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв от соперников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ее пользу свои голоса отдали свыше 42 % избирателей. На втором месте с 13 % оказалась «Оппозиционная платформа – За жизнь». В копилке «Европейской солидарности» во главе с Петром Порошенко всего 8,4 % голосов.
В общей сложности в парламент проходят пять партий. Среди них также партии экс-премьера Юлии Тимошенко и музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов будут объявлены до 5 августа.
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Новости Украины. Голосование прошло 21 июля. После обработки более 70 % протоколов партия президента Украины «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв от...
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