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ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы в стране состоявшимися

22.07.2019 22:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Голосование прошло 21 июля. После обработки более 70 % протоколов партия президента Украины «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв от соперников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы в стране состоявшимися

В ее пользу свои голоса отдали свыше 42 % избирателей. На втором месте с 13 % оказалась «Оппозиционная платформа – За жизнь». В копилке «Европейской солидарности» во главе с Петром Порошенко всего 8,4 % голосов.

ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы в стране состоявшимися

В общей сложности в парламент проходят пять партий. Среди них также партии экс-премьера Юлии Тимошенко и музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов будут объявлены до 5 августа.

Люди в материале: Владимир Зеленский
 
 
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Новости Украины. Голосование прошло 21 июля. После обработки более 70 % протоколов партия президента Украины «Слуга народа» сохраняет значительный отрыв от...
 
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