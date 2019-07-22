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В сильном пожаре в ТЦ в пригороде Лондона пострадала женщина
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Ее уже доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам медиков, жизни пациентки ничего не угрожает.
Возгорание произошло в крупном торговом центре. К ликвидации были привлечены 25 пожарных расчетов. Стихию удалось взять под контроль. Прилегающие к месту ЧП дороги остаются перекрытыми. Жителям ближайших домов рекомендовано держать окна и двери закрытыми.
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Новости Великобритании. Ее уже доставили в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам медиков, жизни пациентки ничего не угрожает. В...
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