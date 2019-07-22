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Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Браславском районе обнаружили место, откуда берет начало история геодезии Российской империи. По сути – половины земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Установлен так называемый базисный пункт был в 1817 году под землей на глубине около метра. Он и стал основой для создания современной науки геодезии, благодаря которой сегодня возводятся дома, строятся дороги и даже запускаются спутники.
Наполеоновские войны четко показали всему миру, что ни одну военную кампанию выиграть невозможно, не имея точных топографических карт.
Несоответствие рельефа на карте и местности в 1812-м едва не обернулось крахом для Российской империи. Работу над ошибками спустя четыре года поручили сделать военному геодезисту Карлу Теннеру.
Владимир Мкртычян, доцент кафедры геодезии и аэротехнических геотехнологий БНТУ:
Геодезическая карта похожа на пазл. Состоит он из множества треугольников со сторонами по 20-30 километров. На вершинах – точки или так называемые базисные пункты. В поле под Дрисвятами такая, первая в истории геодезии, казалось, была безвозвратно утеряна.
Вот с этого перекрестия, с этой точки все и началось.
Андрей Гаев, председатель Госкомимущества:
Базисный пункт под Дрисвятами, по сути, стал фундаментом для изучения и развития этой науки не только в Российской империи, но и в десятке современных европейских стран.
Анастасия Аласания, корреспондент:
Сергей Забагонский, директор РУП «Белгеодезия»:
Можно считать, что на основе координат найденного сегодня базисного пункта и построили единственный рукотворный меридиан в мире – дугу Струве. А благодаря ей сделали вывод о том, что земля имеет форму эллипсоида.
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Новости Беларуси. В Браславском районе обнаружили место, откуда берет начало история геодезии Российской империи. По сути – половины земного шара, сообщили в...
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