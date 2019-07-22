ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

22.07.2019 22:59 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Браславском районе обнаружили место, откуда берет начало история геодезии Российской империи. По сути – половины земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Установлен так называемый базисный пункт был в 1817 году под землей на глубине около метра. Он и стал основой для создания современной науки геодезии, благодаря которой сегодня возводятся дома, строятся дороги и даже запускаются спутники.

Свидетелем исторического события стала корреспондент Анастасия Аласания.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Наполеоновские войны четко показали всему миру, что ни одну военную кампанию выиграть невозможно, не имея точных топографических карт.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Несоответствие рельефа на карте и местности в 1812-м едва не обернулось крахом для Российской империи. Работу над ошибками спустя четыре года поручили сделать военному геодезисту Карлу Теннеру.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Владимир Мкртычян, доцент кафедры геодезии и аэротехнических геотехнологий БНТУ:
Была поставлена задача: начать развитие геодезической сети с западных рубежей Российской империи. Все-таки отсюда угрозы было больше. И решили заниматься здесь. Если бы не эта точка, у нас не было бы ни спутниковых технологий, ни спутниковой навигации. Благодаря геодезическим сетям мы геодезию привнесли в космическое пространство.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Геодезическая карта похожа на пазл. Состоит он из множества треугольников со сторонами по 20-30 километров. На вершинах – точки или так называемые базисные пункты. В поле под Дрисвятами такая, первая в истории геодезии, казалось, была безвозвратно утеряна.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Вот с этого перекрестия, с этой точки все и началось.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Андрей Гаев, председатель Госкомимущества:
Эта точка получена была по результатам высокоточных современных измерений. Были найдены «ключи» – стартовые координаты, бумажные, от которых, построив модель, удалось получить эту координату. И мы вышли в результате на это место. Работы по тому, чтобы ее отыскать, велись, наверное, около 20 лет в целом.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Базисный пункт под Дрисвятами, по сути, стал фундаментом для изучения и развития этой науки не только в Российской империи, но и в десятке современных европейских стран.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Анастасия Аласания, корреспондент:
Вторую вершину своеобразного геодезического треугольника искать будут под Видзами. Это будет сделать проще, поскольку координаты первой мы получили со спутника. Третья находится в Литве. Информацию о ней в ближайшее время передадут коллегам.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Сергей Забагонский, директор РУП «Белгеодезия»:
Закрепление по-разному происходило. Где-то была каменная кладка, где-то кирпичи, где-то монолиты каменные вытесывали. Где-то мы даже находили пункты – остатки бревен больших деревянных.

Искали 20 лет: В Браславском районе нашли место, где началась история геодезии Российской империи

Можно считать, что на основе координат найденного сегодня базисного пункта и построили единственный рукотворный меридиан в мире – дугу Струве. А благодаря ей сделали вывод о том, что земля имеет форму эллипсоида.

Люди в материале: Владимир Мкртычян, Андрей Гаев, Анастасия Аласания, Сергей Забагонский
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Браславском районе обнаружили место, откуда берет начало история геодезии Российской империи. По сути – половины земного шара, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В сильном пожаре в ТЦ в пригороде Лондона пострадала женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика