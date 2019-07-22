Названы новые пять претендентов на трон «вора №1»

Издание Life назвало в их числе Важу Биганишвили (Важа Тбилисский), который представляет грузинский криминалитет. Он отсидел за хищение и разбой 16 лет. Далее идет Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский), отсидевший за хищение, оружие, наркотики и поддельные документы порядка 18 лет. Дзнеладзе был известен в нулевые, когда он контролировал «домушников» и «карманников».





Третьим претендентом на трон стал Надир Салифов (Лоту Гули) — один из самых авторитетных воров в законе, куратор екатеринбургских и челябинских рынков и с некоторых пор - большой друг белорусского вора №1 Саши Кушнера.





В общей сложности он провел в местах лишения свободы порядка 22 лет. Он был осужден за похищение людей, бандитизм, разбой и вымогательство. На данный момент вор в законе находится в розыске.





Другим кандидатом на статусный титул называют главу «славянского сектора» Василия Христофорова (Воскрес). По данным следователей, он был подручным Шишкана, который контролировал «общак». Всего он отсидел девять лет за хищение собственности и хулиганство. Свою криминальную карьеру мафиози начал в 17 лет. Воскрес также достаточно близок белорусам.





Не упускает свой шанс стать королем российской мафиози и глава чеченской фракции Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), который выйдет на свободу только осенью 2019 года, отмечает портал. Общий срок Шалинского за разбой, грабеж и мошенничество составляет 10 лет.