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Названы новые пять претендентов на трон «вора №1»

22.07.2019 22:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с поимкой главного мафиози России Олега Шишканова, более известного под прозвищем Шишкан, составлен список претендентов на титул «короля воров». В него вошли пятеро воров в законе.

Названы новые пять претендентов на трон «вора №1»
Арест Шишкана
Издание Life назвало в их числе Важу Биганишвили (Важа Тбилисский), который представляет грузинский криминалитет. Он отсидел за хищение и разбой 16 лет. Далее идет Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский), отсидевший за хищение, оружие, наркотики и поддельные документы порядка 18 лет. Дзнеладзе был известен в нулевые, когда он контролировал «домушников» и «карманников». 

Третьим претендентом на трон стал Надир Салифов (Лоту Гули) — один из самых авторитетных воров в законе, куратор екатеринбургских и челябинских рынков и с некоторых пор - большой друг белорусского вора №1 Саши Кушнера. 

В общей сложности он провел в местах лишения свободы порядка 22 лет. Он был осужден за похищение людей, бандитизм, разбой и вымогательство. На данный момент вор в законе находится в розыске. 

Другим кандидатом на статусный титул называют главу «славянского сектора» Василия Христофорова (Воскрес). По данным следователей, он был подручным Шишкана, который контролировал «общак». Всего он отсидел девять лет за хищение собственности и хулиганство. Свою криминальную карьеру мафиози начал в 17 лет. Воскрес также достаточно близок белорусам.

Не упускает свой шанс стать королем российской мафиози и глава чеченской фракции Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский), который выйдет на свободу только осенью 2019 года, отмечает портал. Общий срок Шалинского за разбой, грабеж и мошенничество составляет 10 лет.
 
 
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В связи с поимкой главного мафиози России Олега Шишканова, более известного под прозвищем Шишкан, составлен список претендентов на титул «короля воров». В него...
 
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